Вторник, 4 Октября 2022 11:44

АрмИнфо. В ближайшей перспективе в Армении останутся до 8 государственных высших учебных заведений. Об этом 4 октября с трибуны Национального Собрания РА заявил министр образования, науки, культуры и спорта РА Ваграм Думанян, представивший в первом чтении проект закона <О государственной программе развития образования до 2030 года>.

По словам министра, эти вузы будут функционировать исключительно за счет средств государственного бюджета, чего раньше не было.

Предусмотрено также, что четыре вуза в перспективе войдут в список 500 лучших вузов мира. Сегодня в стране имеется 2 вуза, которые входят в число 800 лучших высших учебных заведений мира. Думанян подчеркнул, что в настоящее время в стране насчитывается 16 государственных вузов, которые подлежат объединению. Но происходить процесс объединения будет не механически, а путем формирования новых вузов. <Иными словами, один государственный вуз может быть объединен с новым создаваемым вузом, другой - с другим>, - отметил министр.

Еще одним приоритетом правительства является строительство академического городка. Думанян воздержался указать сроки завершения строительства академического городка, заметив лишь, что представители студенческого и научного сообщества готовы с удовольствием стать <жителями> данного городка. <Сама идея создания городка не нова, она применяется во многих странах мира, просто мы хотим, чтобы и у нас было подобное учебное заведение>, - подчеркнул министр.

Напомним, что академический городок планируется построить в Аштараке. Он разместится на территории исследовательского института физики и Института радиофизики и электроники Национальной Академии Наук. В академгородке будут размещены до 8 вузов со всей своей инфраструктурой. Уже разработан предварительный план городка, согласно которому там будут созданы все необходимые условия для студентов и профессорско- преподавательского состава. Помимо вузов, в городке также будут созданы жилые районы, исследовательские центры, спортивные инфраструктуры, парк, амфитеатр. Городок будет рассчитан на 50 тысяч человек. Ранее сообщалось, что средства для строительства городка будут привлечены от средств, полученных от продажи зданий действующих государственных вузов.