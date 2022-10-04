Вторник, 4 Октября 2022 11:31

АрмИнфо.Подразделения ВС Азербайджана 3 октября около 21:30 открыли огонь в направлении армянских боевых позиций, расположенных в восточной части армяно-азербайджанской границы, применив минометы и крупнокалиберное оружие. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РА.

При этом в оборонном ведомстве добавили, что огонь противника был подавлен ответными действиями подразделений ВС Армении. "С армянской стороны потерь нет", - резюмировали в МО РА. -