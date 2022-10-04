Вторник, 4 Октября 2022 11:23

АрмИнфо.В Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с фактом казни азербайджанскими военными армянских военнопленных.

"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены недавними сообщениями о том, что азербайджанские солдаты казнили безоружных армянских пленных. Мы призываем к полному и беспристрастному расследованию. Виновные в любых злодеяниях должны быть привлечены к ответственности", - написал пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс в своем микроблоге в Твиттер.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября. Добавим, что это не первый подобный случай, когда вражеские силы пытают, подвергают бесчеловечному отношению армянских военнопленных и гражданских лиц.