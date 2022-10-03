Понедельник, 3 Октября 2022 22:28

АрмИнфо.. Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на вопрос о видео с казнями армянских военнослужащих".

"Указанные видеоматериалы изобилуют кадрами крайней жестокости. Все случаи нарушения международного гуманитарного права должны быть тщательно расследованы. Призываем азербайджанские и армянские власти незамедлительно провести всесторонний углубленный анализ данных роликов, в том числе на предмет признаков военных преступлений. В случае подтверждения фактов, все виновные должны быть привлечены к ответственности по всей строгости закона", - отметила Захарова.

При этом она подчеркнула, что Россия продолжает предпринимать серьезные усилия для оздоровления обстановки в регионе, и нормализации отношений между Баку и Ереваном. "Исходим из того, что альтернативы миру не существует. Готовы оказывать сторонам необходимое содействие", - резюмировала дипломат.

Отметим, что в Telegram-каналах 2 октября было распространено видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент как уж выяснили правозащитники произошел в направлении позиций у Ишханасара, в ходе широкомасштабной военной агрессии ВС Азербайджана, развязанной в ночь на 13 сентября.