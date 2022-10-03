Понедельник, 3 Октября 2022 22:26

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3а, 3б на улице Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Миракяна и Меликяна;

11:00-15:00 собственные дома 1-9 на 14-ой улице Нубарашена; 1-6 на 16-ой улице;

11:00-17:00 жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца; жилые дома 44/3, 44/4, 44/4а (подъезды 1, 2), 45/20, 45/21, 47/19, 49/19, 51/16, 51/17, 51/18 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 32 на улице Царава Ахбюра, 23 на улице Фанарджяна, 54/6 на улице Саркавага, собственные дома 31-62/1 на улице Царава Ахбюра, 50 на улице Саркавага, жилые дома 34А, 34Г, 36/1, 36/2 на улице Мамиконянца; жилые дома 22 на 4-ой улице М.Аветисяна, 17/2, 19/1 на улице Рубинянца, абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 24, 25 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 85 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10:00-16:00 села Даштаван, Дардник, Зорак, Низами, Даракерт, Овташат, Айанист и Геташен;

10:30-16:00 частично улицы Агаяна, Гукасяна, Абовяна, А.Хачатряна, Чаренца, Исаакяна, Комитаса в городе Арташат;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк;

в Гегаркуникской области:

10:30-14:00 села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2”, компании “Телеком Армения”, “Юком”;

11:00-13:00 села Мадина, Лернакерт полностью; частично село Неркин Геташен, населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 улицы, прилегающие к кладбищу, в селе Верин Чамбарак; квартал “Хачи тах”, улица Туманяна в Верин Чамбараке;

14:00-17:00 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции “Телеком Армения”, “Юком”, ‘Вивасел-МТС”; квартал ‘Неркин Чамбарак” в городе Чамбарак; село Ттуджур;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Какавасар в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 села Ланджик, Караберд, Дзитанков, Дзоракап в Анийском регионе; кварталы “Усумнаран”, “Герезманнер” в городе Маралик.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 абоненты-жильцы улиц Отяна, Кучака, Тычины и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Шаумяна 17, 18;

11:00-15:00 жилые дома 1-4 на 12-ой улице Нубарашена;

11:00-17:00 жилые дома 46, 48, 50, 50/1 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15 на улице В.Папазяна, 72, 72/2, 72/9 на улице Саркавага; собственные дома 62-66 на тупике Саркавага, жилые дома 23, 25 и собственные дома 16-41/5 на улице Г.Мурадяна, жилые дома 5/2, 7, 7/1, 7А на улице Сундукяна, жилой дом 27 на улице Гюльбенкяна, жилые дома 8, 10 и собственные дома 4/50-6/58 на улице Гр.Кочара, жилой дом 20 на улице А.Хачатряна, жилые дома 21, 21/5, 23, 23/1, 23/2 на улице В.Папазяна, жилые дома 56, 58 на пр. Комитаса, жилые дома 5, 7 на улице Тиграняна, 16-36 на 4-ом пееулке Баграмяна, жилые дома 47, 47/1, 49 на улице Ханджяна, жилые дома 29, 33 на пр. Саят-Нова, абоненты-жильцы жилых домов 40, 40/13, 40/17 на улице Дзорапи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы улиц Сари Тага 7-12 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

11։00-12։00 частично город Эчмиадзин;

в Араратской области:

10:00-16:00 частично кварталы 2, “Нор” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично села Даштаван, Дардник, Зорак, Низами, Даракерт, Хачпар, Гукасаван, Айанист, Суренаван, Воскетап; села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня, Овташат;

10:30-16:00 частично улицы С.Акобяна, Комитаса, Мясникяна прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично улицы Мясникяна, Вардадзор, Шаумян, Теряна, Алавердяа, Камо, Еритасардакан, территория, прилегающая офису строительной компании, и частично Джермукское шоссе, станции компаний “Телеком Армения”, “Виваселл-МТС”, “Юком”, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) телецентра в городе Вайк; частично село Гер-Гер;

11։00-15։00 частично село Арпи;

в Котайкской области:

11։00-17։00 Частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен и Котайк;

13։30 -17։00 село Гетарге, здание МЧС РА;

в Гегаркуникской области:

10։30–16:30 населенный пункт Личк полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-13:00 село Норатус; абоненты-жильцы территории под названием “Каранк” села Норатус, здания школ NN1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); детский сад N2, ООО “Анд-Мариам”, газозаправочная станция, асфальтовый завод “Норатус ЧШШ”, ООО “Атомашен”, гостинично-ресторанный комплекс “Верадардз”, станция “Юком”;

в Ширакской области:

10:00-16:00 северная часть села Гоговит в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 квартал “Бардзрашен” села Исаакян в Анийском регионе; села Мармашен и Айкаван в Ахурянском регионе;

в Тавушской области:

11:00-15:00 села Неркин Гош и Гош в общине Дилижан;

в Лорийской области:

12:00-16:00 села Ехегнут и Дебед.

в Сюникской области:

09:15-11:00 жилые дома 2, 2а, 3, 3а на улице Ханджяна в городе Каджаран.