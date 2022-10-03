Понедельник, 3 Октября 2022 22:17

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян, 3 октября созвал расширенное заседание Совета безопасности РА с участием группы высокопоставленных чиновников, представителей всех парламентских сил и главы Арцахской епархии ААЦ. Заседание было созвано в ответ на предложение политических сил, представленных в Национальном Собрании Арцаха.

Как сообщает пресс-служба президента НКР, в ходе совещания были обсуждены последние военно-политические события вокруг Республики Арцах.

По итогам дискуссий, Совбез выступил с единодушным заявлением, в котором выражена обеспокоенность серьезными вызовами, продиктованные событиями в мире и в регионе и подтверждена позиция исполнительной и законодательной власти Республики Арцах относительно будущего Арцаха, со ссылкой на обращение президента НКР от 19 сентября.

При этом, принимая во внимание последовавшие за этим новые события, в частности обеспокоенность общественности Арцаха некоторыми мыслями и взглядами, высказанными в интервью, данном премьер-министром РА Общественному телевидению Армении 30 сентября, все участники расширенного заседания Совета безопасности выступили с единым заявлением, который состоит из шести пунктов.

"Во-первых, констатируя, что в 2020 г. в результате турецко-азербайджанской агрессии и последующих двухлетних военно-политических событий фактически сложилась ситуация, когда Азербайджан при безоговорочной поддержке Турции получил влиятельные рычаги и агрессивно использует их для реализации своих самых амбициозных устремлений. Действия Азербайджана сопровождаются последовательным применением силы и угрозой силой, усилением проявлений государственной политики армяноненавистничества и другими грубыми нарушениями основополагающих норм международного права. Используя все рычаги, Азербайджан стремится обеспечить не только свою деспотичную и диктаторскую позицию в отношениях с Республикой Армения, но и пресечь любые форматы и усилия по урегулированию карабахского конфликта, заявляя, что решил вопрос войной. Напротив, страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ и другие международные акторы в различных формулировках подтвердили наличие конфликта и необходимость его всеобъемлющего урегулирования", - отмечается в заявлении.

Во-вторых, отмечается в заявлении, позиция Республики Арцах всегда была четкой - карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе полного и непреложного признания права народа Арцаха на самоопределение и результатов его реализации. И напоминается, что в 1991 году народ Арцаха самоопределился в соответствии с нормами международного права и законодательством СССР, и Арцах никогда не входил в состав независимого Азербайджана. При этом, добавляется, что тот факт, что Республика Арцах не признана на международном уровне, не означает отсутствия естественных прав народа Арцаха и факта существования Республики Арцах.

"Несмотря на все трудности и вызовы, отныне мы будем продолжать избранный нами путь в направлении самоопределения и управления собственной судьбой на собственной родине", - добавляется.

В-третьих, Совбез Арцаха отмечает, что долгосрочная и стабильная безопасность Республики должна быть обеспечена собственными

оборонными возможностями, бессрочной миссией российских миротворцев и всеми возможными инструментами Республики Армения.

"Улучшение наших собственных оборонных возможностей является постоянным усилием и находится в центре нашего внимания. А миротворческая миссия России, несмотря на дополнительные вызовы последних месяцев, продолжает оставаться главной международной гарантией безопасности народа Арцаха. В этом контексте считаем крайне опасными попытки ухудшить традиционные отношения с естественными союзниками", - говорится в заявлении.

В-четвертых, продолжили в Совбезе, Республика Арцах и армяне Арцаха находят рядом с государственностью Матери-Армении и ее народа в преодолении всех жизненно важных вызовов, потому что именно это предполагают наши национальные ценности и интересы.

"Мы понимаем, что возможное подписание межгосударственного соглашения, направленного на урегулирование армяно-азербайджанских отношений, может стать важной основой для обеспечения суверенного и безопасного будущего Республики Армения, региональной стабильности и мира. Тем не менее, принимая во внимание неизбежное присутствие и важность в этих отношениях интересов арцахских армян - неотъемлемой части армянского народа, подчеркиваем, что для нас не приемлем какой-либо документ, который может игнорировать существование карабахского конфликта, поставить под удар перспективу его справедливого урегулирования, и ограничить права народа Арцаха на самоопределение и возможности международного признания результатов его реализации, включая ложную повестку дня подчинения ее принципу территориальной целостности", добавляется в заявлении, и подчеркивается, постоянных консультаций между Арменией и Арцахом по этому вопросу.

В-пятых, говорится в заявлении, как логика, так и практические шаги последних трех десятилетий национально-освободительной борьбы армянского народа и процесса государтсвостроительства были выстроены через призму консолидации общеармянского потенциала, а также путем направления политической поддержки наших друзей и союзников в нужное русло. Указав на важность обхединения усилий в сложившейся ситуации, в Совбезе подчеркнули, что альтернативы сохранению и укреплению триединства Армения-Арцах-Диаспора просто нет.

"Национальные ценности и интересы подразумевают, что, несмотря ни на что, Мать- Армения всегда должна быть рядом с Арцахом во всех направлениях, особенно в плане обеспечения безопасности народа Арцаха и международного признания права на самоопределение", - напомнили в Совбезе.

В шестом пункте констатируется неоспоримость факта, что бенефициаром будущего Арцаха является весь армянский народ, и интересы Армении и Арцаха должны рассматриваться в единой целостности.

"Учитывая, прежде всего, послевоенный контекст и соответствующие вызовы, подчеркиваем, что пока Республика Арцах не будет вовлечена в процесс урегулирования конфликта на полноправных основаниях и на высшем международном уровне, Республика Армения обязана и уполномочена представлять и защищать права и интересы народа Арцаха на международной арене.

Эти обязательства и полномочия закреплены в ряде государственных документов Республики Армения и международных документах, в том числе в документах ОБСЕ и Трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года. Таким образом, мы готовы вести переговоры с Азербайджаном по урегулированию конфликта только в том случае, если будет восстановлен полноценный формат переговоров, где Республика Арцах признана полноправной стороной. Власти Республики Арцах продолжат оперативно наблюдать за развитием событий в мире и регионе, предпринимая соответствующие шаги по управлению рисками, вытекающими из ситуации",

- резюмировали в Совбезе Арцаха.