Понедельник, 3 Октября 2022 17:09

АрмИнфо.Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с первым председателем Кассационного суда Италии Пьетро Курцио.

Согласно пресс-службе премьер-министра, Пашинян подчеркнул, что реформы судебной системы являются одним из важнейших приоритетов правительства Армении, и добавил, что среди стран-членов Восточного партнерства Армения является абсолютным лидером по уровню независимости судебной системы. Он подчеркнул важность последовательного и тесного сотрудничества с партнерами из ЕС с точки зрения эффективного проведения реформ в сфере.

Пьетро Курцио выразил уверенность, что обсуждения с Кассационным судом Армении будут эффективными, и они будут способствовать выявлению существующих в сфере проблем и сотрудничеству в процессе реализации реформ. Он отметил, что новый импульс расширению сотрудничества придаст также Соглашение о сотрудничестве между Высшими судебными советами Армении и Италии, которое будет подписано в ближайшее время.

Премьер-министр посчитал обеспечение независимости судебной системы одним из ключевых задач демократии. В контексте наличия независимой судебной системы Никол Пашинян подчеркнул важность политической воли, последовательного совершенствования законодательства и внедрения сильной и надежной системы социальных гарантий для судей. Премьер-министр отметил, что правительство Республики Армения последовательно в обеспечении последнего.