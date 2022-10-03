Понедельник, 3 Октября 2022 16:57

АрмИнфо. Делегация Минобороны Армения посетила несколько учебных заведений в Соединенных Штатах в рамках Программы повышения квалификации преподавателей обороны (DEEP) НАТО.

Как сообщает пресс-служба МО РА, в рамках рабочего визита в США, армянские военные встретились со своими коллегами в Военной академии Соединенных Штатов в Вест-Пойнте, Военном колледже Армии США, Национальном университете обороны.

Говорили о поступлении, интеграции, академических программах и военной подготовке.

Стороны подчеркнули необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества в военно- образовательном направлении. В связи с этим представители учебных заведений США подчеркнули готовность сотрудничать с Арменией в подготовке влиятельных руководителей оборонного сектора