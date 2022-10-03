Понедельник, 3 Октября 2022 15:21

АрмИнфо. 2 октября в рамках Книжного фестиваля Yerevan Book Fest состоялась традиционная церемонии награждения лучших драматургов, авторов детско- юношеской литературы, поэтов и прозаиков Армении в 2022 году.

Профессиональному жюри, в состав которого вошли прозаик, драматург Гурген Ханджян, литературовед Айк Амбарцумян, прозаик Артавазд Егиазарян и прозаик Саргис Орвсепян, пришлось выбирать лучших из 165 представленных заявок, из коих 77 в номинации <Поэзия>, 60 - <Проза>, 12 - <Драматургия>, и 16- <Детско-юношеская литература>.

Согласно оценке жюри, лучшим драматургом Армении в 2022 году стала Анна Давтян, лучшим автором детско-юношеской литературы – Хачик Григорян. В номинации <Поэзия> первенство разделили Марине Петросян и Карен Анташян, набравшие равное количество балов. И прозаиком года стал Тигран Паскевичян.

В этом году впервые за историю Yerevan Book Fest был учрежден специальный приз за неоценимый вклад в становление фестиваля, последовательную популяризацию армянской классической и современной литературы, которого удостоилась заведующая кафедрой русской и мировой литературы Российско-армянского университета, к.ф.н., профессор Лилит Меликсетян. Отметим, что в рамках Фестиваля, который был приурочен 100-летию армянского поэта Ваагна Давтяна, состоялось свыше 60 мероприятий, начиная от книжной ярмарки, литературных встреч, заканчивая мастер-классами и презентациями. В Армению приехало порядка 60 именитых писателей из 10 стран мира, в частности Евгений Водолазкин, Алексей Сальников, Клаудио Поццани, Максим Амелин, Майя Кучерская, Мартин, Солотрук, Шалва Бакурадзе, Лили Михаилидис и др.

Организатором 5-го юбилейного фестиваля выступил Дом-музей Хачатура Абовяна при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА