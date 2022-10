Понедельник, 3 Октября 2022 15:19

АрмИнфо.В этом году исполнилось ровно 20 лет, как Артур Гукасян и его команда, смело и неустанно, <раздвигают рамки> дозволенного, а где-то и заурядного восприятия искусства, пытаются внедрить высокие стандарты в театральную и культурную жизнь Армении, проводя

Международный фестиваль исполнительного искусства HIGH FEST.

1 октября, в день открытия фестиваля, со сцены Русского драматического театра им. К. Станиславского, основатель, президент и идейный вдохновитель HIGH FEST Артур Гукасян назвал прошедшие два десятилетия жизни Фестиваля совершенным безумием, пообещав, как и гласит его лозунг, что <последующие 20 лет будут лучше> (The next 20 years will be better).

А право его открыть было предоставлено румынской М-Studio, представившей на суд армянскому зрителю современную хореографию под названием <Лифт>. Автор постановки Фехер Ференц показал, как постепенно меняется психологическое и физическое состояние трех совершенно незнакомых мужчин, застрявших на 40 минут

в пределах узкого пространства лифта. Переходя из нейтрального состояния до

буйного, и заканчивая изнеможением, не нарушая границ лифта, румынские артисты

нарушили границы привычного, зарядив зал чистым безумием, о чем и говорил в самом начале Артур Гукасян.

Отметим, что в текущем году программа Фестиваля HIGH FEST включает в себя 26 представлений, которые будут показаны на 14 театральных сценах Еревана. Для участия в HIGH FEST в Армению приехали свыше 250 участников и гостей из 10 стран мира, в числе которых авторитетные искусствоведы, арт-менеджеры, президенты международных фестивалей из Румынии, России, Кипра, Германии, Израиля, Эстонии, Ирана и др. Хедлайнер Фестиваля - Театр балета Бориса Эйфмана. Кроме Еревана, фестиваль погостит также в Гюмри и Ванадзоре.

С программой Фестиваля можно ознакомиться, перейдя по следующей ссылке: https://highfest.am/

Напомним, что Международный фестиваль исполнительного искусства HIGH FEST проводится в Армении с 2003 года. За два десятилетия в фестивале приняли участие более 500 иностранных компаний, 5000 участников и гостей. Уместно отметить, что HIGH FEST вошел в топ ведущих фестивалей Европы, и объявлен лучшим на территории бывшего СССР (не считая Москвы).