Понедельник, 3 Октября 2022 15:07

АрмИнфо. С 25 сентября по 1 октября с.г. состоялся визит Председателя верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовa в Японию.

В частности, 26 сентября, Гурбангулы Бердымухамедов встретился с главой палаты представителей парламента Японии Хироюки Хосода. В ходе встречи были обсуждены обмены на различных уровнях между двумя странами и дальнейшее развитие двустороннего межпарламентского диалога, в том числе в области законотворчества. Председатель верхней палаты парламента Туркменистана предложил активнее задействовать молодежь, а также повысить роль женщин во взаимодействии парламентов. Он отметил также, что в 6 туркменских вузах и 12 ашхабадских школах изучают японский язык, и что количество таких учебных заведений будет увеличиваться. Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Хироюки Хосода посетить с визитом Туркменистан.

В тот же день председатель верхней палаты туркменского парламента встретился в Токио с главой турецкой компании Çalik Holding Ахметом Чалыком, обсудив с ним текущее партнерство и будущие совместные проекты в сферах энергетики, строительства и др.

27 сентября, Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с главами ведущих японских корпораций ― Itochu, Mitsubishi, Kawasaki, Sumitomo, Marubeni, Komatsu и др. На бизнес-переговорах речь шла о формах двустороннего и многостороннего партнерства в отраслях экономики Туркменистана, в том числе в таких сегментах, как строительство, транспорт, энергетика, химическая промышленность.

Глава Халк Маслахаты отметил, что на сегодняшний день японские инвестиции в туркменскую экономику составили более 11 миллиардов долларов, и высказал предложение разработать новую дорожную карту сотрудничества и рассмотреть ее на заседании следующей туркмено-японской комиссии.

После общих обсуждений, Гурбангулы Бердымухамедов провел отдельные двусторонние встречи с руководством Kawasaki, Itochu, Mitsubishi, а также турецкой компании Rönesans Holding.

27 сентября глава Халк Маслахаты принял участие в государственных похоронах бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ и встретился в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Во время встречи стороны обсудили возможности дальнейшего расширения партнерских отношений между государствами, участии японских компаний в реализации масштабных проектов Туркменистане.

Отмечалась необходимость развития партнерства в транспортной сфере и в этом контексте рассматривалась возможность запуска воздушных грузовых и пассажирских перевозок Ашхабад-Токио-Ашхабад.

В тот же день состоялась также встреча Гурбангулы Бердымухамедова с руководителем японо-туркменской парламентской группы дружбы.

Помимо этого, в рамках рабочего визита туркменской делегации в Токио 30 сентября прошла встреча заместителей министров иностранных дел Туркменистана и Японии, а руководители Союза промышленников и предпринимателей провели переговоры с представителями японского бизнеса. Также прошли встречи представителей банковской сфер и химической промышленности обеих стран. Современная концепция «умного города» обсуждалась на встрече руководителей в области градостроения Туркменистана и Японии.