Arminfo.info




 Понедельник, 3 Октября 2022 15:07

Состоялся визит Председателя верхней палаты парламента Туркменистана в Японию.

Состоялся визит Председателя верхней палаты парламента Туркменистана в Японию.

АрмИнфо. С 25 сентября по 1 октября с.г. состоялся визит Председателя верхней палаты туркменского парламента Гурбангулы Бердымухамедовa в Японию.

В частности, 26 сентября, Гурбангулы Бердымухамедов встретился с главой палаты представителей парламента Японии Хироюки Хосода. В ходе встречи были обсуждены обмены на различных уровнях между двумя странами и дальнейшее развитие двустороннего межпарламентского диалога, в том числе в области законотворчества. Председатель верхней палаты парламента Туркменистана предложил активнее задействовать молодежь, а также повысить роль женщин во взаимодействии парламентов. Он отметил также, что в 6 туркменских вузах и 12 ашхабадских школах изучают японский язык, и что количество таких учебных заведений будет увеличиваться. Гурбангулы Бердымухамедов пригласил Хироюки Хосода посетить с визитом Туркменистан.

В тот же день председатель верхней палаты туркменского парламента встретился в Токио с главой турецкой компании Çalik Holding Ахметом Чалыком, обсудив с ним текущее партнерство и будущие совместные проекты в сферах энергетики, строительства и др.

27 сентября, Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с главами ведущих японских корпораций ― Itochu, Mitsubishi, Kawasaki, Sumitomo, Marubeni, Komatsu и др. На бизнес-переговорах речь шла о формах двустороннего и многостороннего партнерства в отраслях экономики Туркменистана, в том числе в таких сегментах, как строительство, транспорт, энергетика, химическая промышленность.

Глава Халк Маслахаты отметил, что на сегодняшний день японские инвестиции в туркменскую экономику составили более 11 миллиардов долларов, и высказал предложение разработать новую дорожную карту сотрудничества и рассмотреть ее на заседании следующей туркмено-японской комиссии.

После общих обсуждений, Гурбангулы Бердымухамедов провел отдельные двусторонние встречи с руководством Kawasaki, Itochu, Mitsubishi, а также турецкой компании Rönesans Holding.

27 сентября глава Халк Маслахаты принял участие в государственных похоронах бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ и встретился в Токио с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Во время встречи стороны обсудили возможности дальнейшего расширения партнерских отношений между государствами, участии японских компаний в реализации масштабных проектов Туркменистане.

Отмечалась необходимость развития партнерства в транспортной сфере и в этом контексте рассматривалась возможность запуска воздушных грузовых и пассажирских перевозок Ашхабад-Токио-Ашхабад.

В тот же день состоялась также встреча Гурбангулы Бердымухамедова с руководителем японо-туркменской парламентской группы дружбы.

Помимо этого, в рамках рабочего визита туркменской делегации в Токио 30 сентября прошла встреча заместителей министров иностранных дел Туркменистана и Японии, а руководители Союза промышленников и предпринимателей провели переговоры с представителями японского бизнеса. Также прошли встречи представителей банковской сфер и химической промышленности обеих стран. Современная концепция «умного города» обсуждалась на встрече руководителей в области градостроения Туркменистана и Японии.

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Армянский депутат представил коллегам из стран НАТО зверства, совершенные ВС АзербайджанаАрмянский депутат представил коллегам из стран НАТО зверства, совершенные ВС Азербайджана
Реформы судебной системы являются одним из важнейших приоритетов правительства ПашинянаРеформы судебной системы являются одним из важнейших приоритетов правительства Пашиняна
Делегация Минобороны Армения посетила несколько американских оборонных учебных заведений  в рамках DEEP НАТОДелегация Минобороны Армения посетила несколько американских оборонных учебных заведений  в рамках DEEP НАТО
Yerevan Book Fest объявил имена лучших поэтов, прозаиков, драматургов и авторов детско- юношеской литературы Армении в 2022 годуYerevan Book Fest объявил имена лучших поэтов, прозаиков, драматургов и авторов детско- юношеской литературы Армении в 2022 году
Высокому искусству быть: В Ереване состоялось открытие XX фестиваля HIGH FESTВысокому искусству быть: В Ереване состоялось открытие XX фестиваля HIGH FEST
Эксперт: Тому, кто исключает войну за Черное озеро, придется воевать за озеро СеванЭксперт: Тому, кто исключает войну за Черное озеро, придется воевать за озеро Севан
Состоялся визит Председателя верхней палаты парламента Туркменистана в Японию.Состоялся визит Председателя верхней палаты парламента Туркменистана в Японию.
Депутат: Пока власть Никола Пашиняна пытается обосновать необходимость заключения мирного договора, Азербайджан совершает очередные военные преступленияДепутат: Пока власть Никола Пашиняна пытается обосновать необходимость заключения мирного договора, Азербайджан совершает очередные военные преступления
Салливан и Калын на встрече в Стамбуле подчеркнули важность поддержки мирных переговоров между Арменией и АзербайджаномСалливан и Калын на встрече в Стамбуле подчеркнули важность поддержки мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
Антикоррупционный суд Армении приступит к рассмотрению дела экс-губернатора СюникаАнтикоррупционный суд Армении приступит к рассмотрению дела экс-губернатора Сюника
Фонд Фонд "Татоян": Исполнителями казни армянских военнопленных являются бойцы вновь созданного азербайджанского отряда "Командо"
Главы МИД Франции и Польши обсудили возможность отправки миссии ОБСЕ на Южный КавказГлавы МИД Франции и Польши обсудили возможность отправки миссии ОБСЕ на Южный Кавказ
Азербайджан предложил Армении провести в октябре очередное заседание двусторонней комиссии по делимитацииАзербайджан предложил Армении провести в октябре очередное заседание двусторонней комиссии по делимитации
Секретарь Совбеза Армении: Азербайджан должен был до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных, захваченных в ходе сентябрьской агрессииСекретарь Совбеза Армении: Азербайджан должен был до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных, захваченных в ходе сентябрьской агрессии
Офис представителя Армении в ЕСПЧ: Азербайджан представил информацию о наличии 17 армянских военнопленныхОфис представителя Армении в ЕСПЧ: Азербайджан представил информацию о наличии 17 армянских военнопленных
Глава МИД Армении и госсекретарь внешнеполитического ведомства Швейцарии обсудили процессы на Южном КавказеГлава МИД Армении и госсекретарь внешнеполитического ведомства Швейцарии обсудили процессы на Южном Кавказе
Баку вновь не выполнил свое обещание освободить пленных военных Армении: ПашинянБаку вновь не выполнил свое обещание освободить пленных военных Армении: Пашинян
Европейские депутаты и журналисты отреагировали на казнь армянских военнослужащих ВС АзербайджанаЕвропейские депутаты и журналисты отреагировали на казнь армянских военнослужащих ВС Азербайджана
Эдмон Марукян: Мы не допустим знака равенства между жертвой и виновником военных преступленийЭдмон Марукян: Мы не допустим знака равенства между жертвой и виновником военных преступлений
По факту смерти военнослужащего-срочника задержан его сослуживецПо факту смерти военнослужащего-срочника задержан его сослуживец
В Ереване отреагировали на расстрел азербайджанскими военными армянских военнопленныхВ Ереване отреагировали на расстрел азербайджанскими военными армянских военнопленных
Главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в ЖеневеГлавы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в Женеве
Глава МИД Армении провел отдельные встречи с американским и французским сопредседателями МГ ОБСЕГлава МИД Армении провел отдельные встречи с американским и французским сопредседателями МГ ОБСЕ
Мирзоян и Клаар обсудили вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта и отношений между Арменией и АзербайджаномМирзоян и Клаар обсудили вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта и отношений между Арменией и Азербайджаном
ANCA: В Сенате США представят законопроекты, запрещающие военную помощь Турции и АзербайджануANCA: В Сенате США представят законопроекты, запрещающие военную помощь Турции и Азербайджану
Давид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе АзербайджанаДавид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
Минобороны РА: На боевой позиции обнаружено тело солдата-срочника с огнестрельным ранениемМинобороны РА: На боевой позиции обнаружено тело солдата-срочника с огнестрельным ранением
Премьер: В армии нет нехватки инженерной техники и инструментовПремьер: В армии нет нехватки инженерной техники и инструментов
Пашинян: В отношениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ есть проблемы, и это нужно учитыватьПашинян: В отношениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ есть проблемы, и это нужно учитывать
Никол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с БакуНикол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку
Премьер-министр Армении не исключил возможную встречу с Эрдоганом в ПрагеПремьер-министр Армении не исключил возможную встречу с Эрдоганом в Праге
Проблема в том, что на столе переговоров сегодня нет ни одного документа: Пашинян о <манипуляциях подпишет - не подпишет>Проблема в том, что на столе переговоров сегодня нет ни одного документа: Пашинян о <манипуляциях подпишет - не подпишет>
Когда Ереван говорит о международных наблюдателях, имеется ввиду миссия на прочной или постоянной основе: ПашинянКогда Ереван говорит о международных наблюдателях, имеется ввиду миссия на прочной или постоянной основе: Пашинян
Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может не включать вопрос АрцахаМирный договор между Арменией и Азербайджаном может не включать вопрос Арцаха
Пашинян: Не Армения потеряет ОДКБ, а ОДКБ потеряет АрмениюПашинян: Не Армения потеряет ОДКБ, а ОДКБ потеряет Армению
Всегда был готов поделиться деталями переговорного процесса по Нагорному Карабаху с политическими оппонентами. Они отказывались: ПремьерВсегда был готов поделиться деталями переговорного процесса по Нагорному Карабаху с политическими оппонентами. Они отказывались: Премьер
Пашинян опроверг слухи о том, что информация о погибших держится в секретеПашинян опроверг слухи о том, что информация о погибших держится в секрете
Пашинян не исключает новых провокаций со стороны АзербайджанаПашинян не исключает новых провокаций со стороны Азербайджана
Столица читает: В Ереване открылся традиционный фестиваль для книголюбов Yerevan Book FestСтолица читает: В Ереване открылся традиционный фестиваль для книголюбов Yerevan Book Fest
И.о. главы общины Берд Самвел Овсепян арестован на два месяцаИ.о. главы общины Берд Самвел Овсепян арестован на два месяца
Спецслужбы стран СНГ подписали меморандум о расширении сотрудничестваСпецслужбы стран СНГ подписали меморандум о расширении сотрудничества
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Католикос Всех Армян готовит очередную встречу президентов Армении и НКРКатоликос Всех Армян готовит очередную встречу президентов Армении и НКР
Глава МИД Арцаха проводит встречи в КалифорнииГлава МИД Арцаха проводит встречи в Калифорнии
Офис первого президента РА: Встречи Гарегина Второго и Левона Тер-Петросяна не должны вызывать удивленияОфис первого президента РА: Встречи Гарегина Второго и Левона Тер-Петросяна не должны вызывать удивления
Арман Татоян представил конгрессменам США преступления азербайджанских ВС в АрменииАрман Татоян представил конгрессменам США преступления азербайджанских ВС в Армении
В Минобороны Армении разъяснили слова замначальника ГенштабаВ Минобороны Армении разъяснили слова замначальника Генштаба
Ставшие уже однажды беженцами, жители Сотка стоят перед новой угрозой вынужденного перемещения из-за вражеского террораСтавшие уже однажды беженцами, жители Сотка стоят перед новой угрозой вынужденного перемещения из-за вражеского террора
Уволен начальник Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности АрменииУволен начальник Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности Армении
Генпокуратура: За I полугодие в Армении зарегистрировано 145 случаев мошенничества на площадках электронной торговли  с хищением средств с банковских картГенпокуратура: За I полугодие в Армении зарегистрировано 145 случаев мошенничества на площадках электронной торговли  с хищением средств с банковских карт
Алиев и Дюмон обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и АзербайджаномАлиев и Дюмон обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
 GeoProMining   продолжает пополнять автопарк по обслуживанию коммунального хозяйства в общинах GeoProMining   продолжает пополнять автопарк по обслуживанию коммунального хозяйства в общинах
В Страсбурге Омбудсмен Армении подняла вопросы, касающиеся прав перемещенных лицВ Страсбурге Омбудсмен Армении подняла вопросы, касающиеся прав перемещенных лиц
Фонд Фонд "Татоян" в сотрудничестве со своими партнерами принимает меры по удалению фальшивых азербайджанских названий в приложениях Google Map и Google Earth
Лавров: Поддержка со стороны СНГ была бы востребована для урегулирования ситуации между Арменией и АзербайджаномЛавров: Поддержка со стороны СНГ была бы востребована для урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном
Генеральный штаб должен действовать, а не говорить - оппозиционерГенеральный штаб должен действовать, а не говорить - оппозиционер
Посол Беларуси в Армении был вызван в МИД РА в связи с высказываниями Макея о визите Нэнси Пелоси в ЕреванПосол Беларуси в Армении был вызван в МИД РА в связи с высказываниями Макея о визите Нэнси Пелоси в Ереван
Посол: Франция поддерживает инициативу по отправке оценочной миссию ЮНЕСКО в регионПосол: Франция поддерживает инициативу по отправке оценочной миссию ЮНЕСКО в регион
В Ереване стартует XVI международный театральный шекспировский фестивальВ Ереване стартует XVI международный театральный шекспировский фестиваль
Посол Франции: Необходимо достичь международного соглашения для отправки миссии на армяно-азербайджанскую границуПосол Франции: Необходимо достичь международного соглашения для отправки миссии на армяно-азербайджанскую границу
Читать больше



Эксперты
Украинский аналитик: Турция - союзник, посредник или разрыв?Украинский аналитик: Турция - союзник, посредник или разрыв?
В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитикВ мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируютсяПрогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нетПрогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
Прогноз: Решить проблемы в формате Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
Читать больше
Комментируемые
Никол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с БакуНикол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку
Арман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из регионаАрман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона
В 2023 году расходы госбюджета Армении на оборону увеличатся на 47,2% - депутатВ 2023 году расходы госбюджета Армении на оборону увеличатся на 47,2% - депутат
Спецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязатьСпецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязать
Кочарян: Не в наших национальных интересах, чтобы Россия вышла из войны ослабленнойКочарян: Не в наших национальных интересах, чтобы Россия вышла из войны ослабленной
Экс-президент: Нас ожидают тяжелые, болезненные решенияЭкс-президент: Нас ожидают тяжелые, болезненные решения
В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитикВ мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протестаСасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
Родные погибших военнослужащих  выкинули цветы, возложенные  на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении Родные погибших военнослужащих  выкинули цветы, возложенные  на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении 
В Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБВ Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБ
МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксированоМО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано
Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"
Ненси Пелоси посетит Армению, чтобы поддержать страну в смертельной схватке с Азербайджаном Ненси Пелоси посетит Армению, чтобы поддержать страну в смертельной схватке с Азербайджаном
Мария Захарова резко осадила армянского журналистаМария Захарова резко осадила армянского журналиста
Украинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в АрменииУкраинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в Армении