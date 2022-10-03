Понедельник, 3 Октября 2022 14:43

АрмИнфо.Через месяц Антикоррупционный суд Армении приступит к расследованию дела бывшего губернатора Сюникской области Сурика Хачатряна. Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры РА.

По словам старшего прокурора управления по конфискации незаконного имущества Генеральной прокуратуры Армении Геворка Кочаряна, проведена масштабная работа по выявлению незаконно нажитого имущества, которое несопоставимо с законными доходами его владельцев.

В рамках мероприятий по конфискации имущества незаконного происхождения в суды уже направлены 18 исков, общая сумма которых на данный момент составляет около 77,7 млрд драмов или 191,5 млн долларов США.

Через месяц Антикоррупционный суд приступит к расследованию дела бывшего губернатора Сюника Сурика Хачатряна с требованием о конфискации имущества на сумму порядка 19 млрд драмов.

Еще одно из самых громких судебных дел касается бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна и взаимосвязанных с ним лиц, общая сумму претензий к которому равна около 17 млрд драмов.