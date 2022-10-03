Понедельник, 3 Октября 2022 14:42

АрмИнфо.Исполнителями преступления, запечатленного на видеозаписи - казни пленных армянских военнослужащих являются бойцы вновь созданного азербайджанского отряда "Командо" ("Komando"). Это следует и из данных Telegram-каналов. Об этом свидетельствуют исследования Центра Закона и Справедливости Фонда "Татоян".

В сообщении отмечается, что во время широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном 13-15 сентября в отношении Армении, активное участие этого отряда в боевых действиях также задокументировано во многих видеороликах, опубликованных в Telegram-каналах, по внешним характеристикам, сходству и сочетанию формы одежды, которую они носили.

Кроме того, есть видео по поводу демобилизации отряда "Командо" после 13-15 сентября, где они тоже в такой же форме, как на упомянутом видео.

"Этот отряд был создан для особой цели, в том числе для террора армянского населения посредством зверств и жестокости. Мы делаем это утверждение на основе объективных доказательств.

Процесс детального изучения доказательств, подтверждающих военные преступления Азербайджана, продолжается, и они будут должным образом зарегистрированы и отправлены также международным партнерам.

Одно можно сказать наверняка. Армения должна немедленно обратиться в Международный уголовный суд, на этом этапе на определенный период времени признав юрисдикцию суда, без ратификации", - считают в Фонде.

При этом отмечается, что приоритетным является вопрос международной уголовной ответственности руководителей азербайджанских властей, армии и спецслужб.

"Международное уголовное преследование этих лиц, даже хотя бы возбуждение этого процесса, может иметь превентивное значение.

В условиях продолжающихся массовых военных преступлений Азербайджана против РА это следовало бы сделать незамедлительно.

В этих делах нужных результатов не достигают только призывами и требованиями к внешнему миру. Должны быть созданы конкретные механизмы", - говорится в сообщении Фонда "Татоян".

Отметим, что в Telegram-каналах распространяется видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат. Инцидент вероятнее произошел в направлении Джермука в ходе широкомасштабной военной агрессии, развязанной в ночь на 13 сентября.