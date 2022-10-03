Понедельник, 3 Октября 2022 10:52

АрмИнфо. Каждый раз когда появляются неопровержимые доказательства совершенных Азербайджаном военных преступлений, в целях противодействия им, Баку, как и в 2020 году, оперативно предъявляет военные преступления, якобы совершенные армянской стороной. Об этом на своей странице в Facebook написал посол по особым поручениям Армении Эдмон Марукян, реагируя на запись спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе и кризису в Грузии Тойво Клаара.

Отметим, что Тойво Клаар в своем микроблоге в Twitter написал, что получил несколько видеороликов о <военных преступлениях, совершенных против Азербайджана>. Он подчеркнул, что их еще нужно подтвердить и расследовать, что истинные виновники всего этого также должны быть привлечены к ответственности. Клар также отметил, что конфликт явно оставил глубокие раны у обеих сторон.

<Понятно, что происходит, не так ли? Как только появляются неопровержимые доказательства совершенных Азербайджаном военных преступлений, в целях противодействия им Азербайджан оперативно предъявляет, как и прежде, в 2020 году, военные преступления, якобы совершенные армянской стороной в ходе 44-дневной войны. Тем самым, между жертвой и преступником ставится знак равенства>, - отметил Марукян.

Более того, продолжил посол, попытка сопоставить любой инцидент во время полномасштабной войны с очевидным военным преступлением, совершенным в процессе обсуждения текста мирного договора, просто не вписывается ни в какую логику. <Я уверен, что армянские силы никогда не совершали таких военных преступлений, и не может быть никакого сравнения с тем, что мы видели в этом гнусном видео. Мы не допустим знака равенства между жертвой и виновником военных преступлений>, - написал Эдмон Марукян