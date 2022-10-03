Понедельник, 3 Октября 2022 10:52

АрмИнфо.По факту смерти военнослужащего- срочной службы Грачья Карамяна (2003 г.р.) в Следственном комитете Армении инициировали уголовное производство, по признакам нарушения правил несения боевого дежурства и боевой службы.

Как сообщает пресс-служба СК РА, по предварительным данным, 30 сентября 2022 года около 23:40 военнослужащий срочной службы N-ой воинской части, находившийся на боевом посту, услышав шаги, подумал, что приближающийся к нему военнослужащий представитель ВС противника и нарушил правила несения боевого дежурства, установленные соответствующим приказом МО РА.

Он произвел выстрелы в направлении сослуживца из прикрепленного за ним автомата АКМ, в результате чего последний получил смертельные огнестрельные ранения.

"Военнослужащий, открывший огонь, задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного по части 6 статьи 540 УК Армении. Ведется следствие", - сообщили в СК РА.