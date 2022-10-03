Понедельник, 3 Октября 2022 10:51

АрмИнфо. В Ереване отреагировали на расстрел азербайджанскими военными армянских военнопленных.

Отметим, что в Telegram-каналах распространяется видео, в котором азербайджанские военнослужащие расстреливают безоружных армянских солдат.

Так, в МИД Армении в этой связи, в частности подчеркнули: "Ряд видеороликов, последовательно распространяемых азербайджанскими пользователями в социальных сетях, свидетельствуют о военных преступлениях ВС Азербайджана - внесудебных убийствах армянских военнопленных, пытках армянских военнослужащих, в том числе женщин, осквернении тел.

Республика Армения требует дать четкую оценку вопиющим военным преступлениям, совершенным ВС Азербайджана в этот и предшествующий периоды. Мы будем последовательны в озвучивании проблемы на соответствующих международных площадках и в инстанциях, привлечении виновных и организаторов вышеуказанных преступлений к ответственности, в том числе с применением международных санкций. В этом контексте проведение надлежащего международного расследования является императивом".

В то же время, продолжили в МИД Армении, международное сообщество обязано усилить давление на Азербайджан для незамедлительного возвращения всех незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и гражданских лиц, выявления судеб насильственных исчезновений и пропавших без вести.

Кроме того, стало известно, что офис представителя Республики Армения по международно-правовым вопросам сегодня 3 октября направит заявления в международные суды по поводу видеозаписи расстрела армянских пленных. В офисе отметили, что изучаем кадры расстрела военнослужащих, работают с другими структурами-партнерами, и 3 октября утром направят заявление в Европейский суд и Международный суд ООН.

Эту видеозапись прокомментировал и спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар, который написал в своем микроблоге в Twitter: "Если будет доказано, что это видео подлинное, то это военное преступление, которое должно быть расследовано, а виновные наказаны".

При этом в Минобороны Армении в связи с видео заявило, что на данный момент не могут дать какой-либо конкретной информации о месте и времени, сейчас соответствующие органы изучают видео, однако сомнений в подлинности видео нет, и это почерк, характерный для азербайджанских вооруженных сил.

А в аппарате Защитника прав человека РА отметили, что выяснили подлинность видео. "2 октября рано утром в социальных сетях Азербайджана распространилось видео преднамеренного убийства армянских военнопленных азербайджанскими военнослужащими.

На данный момент мы выяснили подлинность видео. Оно новое, инцидент произошел 13 сентября этого года в ходе широкомасштабного нападения, развязанного азербайджанскими вооруженными силами на суверенной территории Республики Армения. Факт подтверждается изучением места, совмещением видео с аналогичными видео, имеющимися в нашей и других базах данных, а также комплексным сравнением погодных условий, обмундирования военнослужащих, разговора азербайджанских военнослужащих и других параметров.

Это еще одно военное преступление, совершенное азербайджанскими вооруженными силами, источником которого является проводимая Азербайджаном последовательная политика армяноненавистничества, проявляющаяся во всех сферах общественной жизни, начиная с содержания образования, и содержащаяся в заявлениях президента этой страны. Кстати, эти протоколы были внесены и в недавно опубликованный отчет Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации по Азербайджану.

Это видео, в числе прочих, войдет во внеочередной отчет Защитника прав человека и будет разослано международным организациям и субъектам.

Сегодня в календаре ООН отмечается <День борьбы с насилием>, но несоразмерная реакция структур с международным правозащитным мандатом на эти военные преступления, к сожалению, лишь несет риск заполнения таких новых дней в календаре ООН", - говорится в заявлении аппарата омбудсмена Армении.