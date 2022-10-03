|Армянский депутат представил коллегам из стран НАТО зверства, совершенные ВС Азербайджана
|Реформы судебной системы являются одним из важнейших приоритетов правительства Пашиняна
|Делегация Минобороны Армения посетила несколько американских оборонных учебных заведений в рамках DEEP НАТО
|Yerevan Book Fest объявил имена лучших поэтов, прозаиков, драматургов и авторов детско- юношеской литературы Армении в 2022 году
|Высокому искусству быть: В Ереване состоялось открытие XX фестиваля HIGH FEST
|Эксперт: Тому, кто исключает войну за Черное озеро, придется воевать за озеро Севан
|Состоялся визит Председателя верхней палаты парламента Туркменистана в Японию.
|Депутат: Пока власть Никола Пашиняна пытается обосновать необходимость заключения мирного договора, Азербайджан совершает очередные военные преступления
|Салливан и Калын на встрече в Стамбуле подчеркнули важность поддержки мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Антикоррупционный суд Армении приступит к рассмотрению дела экс-губернатора Сюника
|Фонд "Татоян": Исполнителями казни армянских военнопленных являются бойцы вновь созданного азербайджанского отряда "Командо"
|Главы МИД Франции и Польши обсудили возможность отправки миссии ОБСЕ на Южный Кавказ
|Азербайджан предложил Армении провести в октябре очередное заседание двусторонней комиссии по делимитации
|Секретарь Совбеза Армении: Азербайджан должен был до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных, захваченных в ходе сентябрьской агрессии
|Офис представителя Армении в ЕСПЧ: Азербайджан представил информацию о наличии 17 армянских военнопленных
|Глава МИД Армении и госсекретарь внешнеполитического ведомства Швейцарии обсудили процессы на Южном Кавказе
|Баку вновь не выполнил свое обещание освободить пленных военных Армении: Пашинян
|Европейские депутаты и журналисты отреагировали на казнь армянских военнослужащих ВС Азербайджана
|Эдмон Марукян: Мы не допустим знака равенства между жертвой и виновником военных преступлений
|По факту смерти военнослужащего-срочника задержан его сослуживец
|В Ереване отреагировали на расстрел азербайджанскими военными армянских военнопленных
|Главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в Женеве
|Глава МИД Армении провел отдельные встречи с американским и французским сопредседателями МГ ОБСЕ
|Мирзоян и Клаар обсудили вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта и отношений между Арменией и Азербайджаном
|ANCA: В Сенате США представят законопроекты, запрещающие военную помощь Турции и Азербайджану
|Давид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
|Минобороны РА: На боевой позиции обнаружено тело солдата-срочника с огнестрельным ранением
|Премьер: В армии нет нехватки инженерной техники и инструментов
|Пашинян: В отношениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ есть проблемы, и это нужно учитывать
|Никол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку
|Премьер-министр Армении не исключил возможную встречу с Эрдоганом в Праге
|Проблема в том, что на столе переговоров сегодня нет ни одного документа: Пашинян о <манипуляциях подпишет - не подпишет>
|Когда Ереван говорит о международных наблюдателях, имеется ввиду миссия на прочной или постоянной основе: Пашинян
|Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может не включать вопрос Арцаха
|Пашинян: Не Армения потеряет ОДКБ, а ОДКБ потеряет Армению
|Всегда был готов поделиться деталями переговорного процесса по Нагорному Карабаху с политическими оппонентами. Они отказывались: Премьер
|Пашинян опроверг слухи о том, что информация о погибших держится в секрете
|Пашинян не исключает новых провокаций со стороны Азербайджана
|Столица читает: В Ереване открылся традиционный фестиваль для книголюбов Yerevan Book Fest
|И.о. главы общины Берд Самвел Овсепян арестован на два месяца
|Спецслужбы стран СНГ подписали меморандум о расширении сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Католикос Всех Армян готовит очередную встречу президентов Армении и НКР
|Глава МИД Арцаха проводит встречи в Калифорнии
|Офис первого президента РА: Встречи Гарегина Второго и Левона Тер-Петросяна не должны вызывать удивления
|Арман Татоян представил конгрессменам США преступления азербайджанских ВС в Армении
|В Минобороны Армении разъяснили слова замначальника Генштаба
|Ставшие уже однажды беженцами, жители Сотка стоят перед новой угрозой вынужденного перемещения из-за вражеского террора
|Уволен начальник Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности Армении
|Генпокуратура: За I полугодие в Армении зарегистрировано 145 случаев мошенничества на площадках электронной торговли с хищением средств с банковских карт
|Алиев и Дюмон обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|GeoProMining продолжает пополнять автопарк по обслуживанию коммунального хозяйства в общинах
|В Страсбурге Омбудсмен Армении подняла вопросы, касающиеся прав перемещенных лиц
|Фонд "Татоян" в сотрудничестве со своими партнерами принимает меры по удалению фальшивых азербайджанских названий в приложениях Google Map и Google Earth
|Лавров: Поддержка со стороны СНГ была бы востребована для урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном
|Генеральный штаб должен действовать, а не говорить - оппозиционер
|Посол Беларуси в Армении был вызван в МИД РА в связи с высказываниями Макея о визите Нэнси Пелоси в Ереван
|Посол: Франция поддерживает инициативу по отправке оценочной миссию ЮНЕСКО в регион
|В Ереване стартует XVI международный театральный шекспировский фестиваль
|Посол Франции: Необходимо достичь международного соглашения для отправки миссии на армяно-азербайджанскую границу
|Читать больше
АрмИнфо. В Женеве состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.
Как сообщает перс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны относительно вывода азербайджанских войск с суверенной территории РА и незамедлительного освобождения всех армянских военнопленных. Была отмечена важность внедрения международных механизмов по контролю пограничной ситуации.
Глава МИД РА подчеркнул, что военные преступления, совершенные ВС Азербайджана, должны удостоиться четкой оценки со стороны международных инстанций, а преступники должны быть привлечены к ответственности.
Стороны обменялись мнениями по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, обеспечению прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе посредством создания механизма обсуждений между Степанакертом и Баку.
Было положительно оценено взаимное понимание того, что региональные транспортные пути должны быть разблокированы под суверенитетом и юрисдикцией стран.
|Армянский депутат представил коллегам из стран НАТО зверства, совершенные ВС Азербайджана
|Реформы судебной системы являются одним из важнейших приоритетов правительства Пашиняна
|Делегация Минобороны Армения посетила несколько американских оборонных учебных заведений в рамках DEEP НАТО
|Yerevan Book Fest объявил имена лучших поэтов, прозаиков, драматургов и авторов детско- юношеской литературы Армении в 2022 году
|Высокому искусству быть: В Ереване состоялось открытие XX фестиваля HIGH FEST
|Эксперт: Тому, кто исключает войну за Черное озеро, придется воевать за озеро Севан
|Состоялся визит Председателя верхней палаты парламента Туркменистана в Японию.
|Депутат: Пока власть Никола Пашиняна пытается обосновать необходимость заключения мирного договора, Азербайджан совершает очередные военные преступления
|Салливан и Калын на встрече в Стамбуле подчеркнули важность поддержки мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном
|Антикоррупционный суд Армении приступит к рассмотрению дела экс-губернатора Сюника
|Фонд "Татоян": Исполнителями казни армянских военнопленных являются бойцы вновь созданного азербайджанского отряда "Командо"
|Главы МИД Франции и Польши обсудили возможность отправки миссии ОБСЕ на Южный Кавказ
|Азербайджан предложил Армении провести в октябре очередное заседание двусторонней комиссии по делимитации
|Секретарь Совбеза Армении: Азербайджан должен был до 30 сентября освободить 17 армянских военнопленных, захваченных в ходе сентябрьской агрессии
|Офис представителя Армении в ЕСПЧ: Азербайджан представил информацию о наличии 17 армянских военнопленных
|Глава МИД Армении и госсекретарь внешнеполитического ведомства Швейцарии обсудили процессы на Южном Кавказе
|Баку вновь не выполнил свое обещание освободить пленных военных Армении: Пашинян
|Европейские депутаты и журналисты отреагировали на казнь армянских военнослужащих ВС Азербайджана
|Эдмон Марукян: Мы не допустим знака равенства между жертвой и виновником военных преступлений
|По факту смерти военнослужащего-срочника задержан его сослуживец
|В Ереване отреагировали на расстрел азербайджанскими военными армянских военнопленных
|Главы МИД Армении и Азербайджана провели встречу в Женеве
|Глава МИД Армении провел отдельные встречи с американским и французским сопредседателями МГ ОБСЕ
|Мирзоян и Клаар обсудили вопросы, касающиеся урегулирования карабахского конфликта и отношений между Арменией и Азербайджаном
|ANCA: В Сенате США представят законопроекты, запрещающие военную помощь Турции и Азербайджану
|Давид Бабаян: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана
|Минобороны РА: На боевой позиции обнаружено тело солдата-срочника с огнестрельным ранением
|Премьер: В армии нет нехватки инженерной техники и инструментов
|Пашинян: В отношениях сопредседателей Минской группы ОБСЕ есть проблемы, и это нужно учитывать
|Никол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку
|Премьер-министр Армении не исключил возможную встречу с Эрдоганом в Праге
|Проблема в том, что на столе переговоров сегодня нет ни одного документа: Пашинян о <манипуляциях подпишет - не подпишет>
|Когда Ереван говорит о международных наблюдателях, имеется ввиду миссия на прочной или постоянной основе: Пашинян
|Мирный договор между Арменией и Азербайджаном может не включать вопрос Арцаха
|Пашинян: Не Армения потеряет ОДКБ, а ОДКБ потеряет Армению
|Всегда был готов поделиться деталями переговорного процесса по Нагорному Карабаху с политическими оппонентами. Они отказывались: Премьер
|Пашинян опроверг слухи о том, что информация о погибших держится в секрете
|Пашинян не исключает новых провокаций со стороны Азербайджана
|Столица читает: В Ереване открылся традиционный фестиваль для книголюбов Yerevan Book Fest
|И.о. главы общины Берд Самвел Овсепян арестован на два месяца
|Спецслужбы стран СНГ подписали меморандум о расширении сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Католикос Всех Армян готовит очередную встречу президентов Армении и НКР
|Глава МИД Арцаха проводит встречи в Калифорнии
|Офис первого президента РА: Встречи Гарегина Второго и Левона Тер-Петросяна не должны вызывать удивления
|Арман Татоян представил конгрессменам США преступления азербайджанских ВС в Армении
|В Минобороны Армении разъяснили слова замначальника Генштаба
|Ставшие уже однажды беженцами, жители Сотка стоят перед новой угрозой вынужденного перемещения из-за вражеского террора
|Уволен начальник Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности Армении
|Генпокуратура: За I полугодие в Армении зарегистрировано 145 случаев мошенничества на площадках электронной торговли с хищением средств с банковских карт
|Алиев и Дюмон обменялись мнениями по вопросам нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|GeoProMining продолжает пополнять автопарк по обслуживанию коммунального хозяйства в общинах
|В Страсбурге Омбудсмен Армении подняла вопросы, касающиеся прав перемещенных лиц
|Фонд "Татоян" в сотрудничестве со своими партнерами принимает меры по удалению фальшивых азербайджанских названий в приложениях Google Map и Google Earth
|Лавров: Поддержка со стороны СНГ была бы востребована для урегулирования ситуации между Арменией и Азербайджаном
|Генеральный штаб должен действовать, а не говорить - оппозиционер
|Посол Беларуси в Армении был вызван в МИД РА в связи с высказываниями Макея о визите Нэнси Пелоси в Ереван
|Посол: Франция поддерживает инициативу по отправке оценочной миссию ЮНЕСКО в регион
|В Ереване стартует XVI международный театральный шекспировский фестиваль
|Посол Франции: Необходимо достичь международного соглашения для отправки миссии на армяно-азербайджанскую границу
|Читать больше
|Украинский аналитик: Турция - союзник, посредник или разрыв?
|В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
|Прогноз: США на данном этапе в вопросе Арцаха не активизируются
|Прогноз: Перспектив для мира между Арменией и Азербайджаном нет
|Прогноз: Решить проблемы в формате "3+3" можно с учетом интересов России, Турции, Ирана и Азербайджана, но не Армении
|Читать больше
|Никол Пашинян обозначил на какие уступки готов пойти Ереван для подписания мирного договора с Баку
|Арман Гукасян: Истинная цель антироссийской пропаганды в Армении - вытеснить Россию из региона
|В 2023 году расходы госбюджета Армении на оборону увеличатся на 47,2% - депутат
|Спецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязать
|Кочарян: Не в наших национальных интересах, чтобы Россия вышла из войны ослабленной
|Экс-президент: Нас ожидают тяжелые, болезненные решения
|В мире нет такой политической силы, которая могла бы заставить Азербайджан отказаться от претензий на Нагорный Карабах - аналитик
|Сасна Црер и антивоенное движение «Ковчег» Михаила Ходорковского провели в Ереване антироссийскую акцию протеста
|Родные погибших военнослужащих выкинули цветы, возложенные на могилы их сыновей высшим политическим руководством Армении
|В Госдуме России отреагировали на митинг в Ереване с требованием выхода из ОДКБ
|МО: По состоянию на 09:00 изменений ситуации на армяно-азербайджанской границе не зафиксировано
|Маркедонов о визите Пелоси в Ереван: Не нужно искать под кроватью очередной призрак "цветной революции"
|Ненси Пелоси посетит Армению, чтобы поддержать страну в смертельной схватке с Азербайджаном
|Мария Захарова резко осадила армянского журналиста
|Украинский певец Макс Барских отменил концерт в Баку по причине совершенной Азербайджаном агрессии в Армении