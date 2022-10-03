Понедельник, 3 Октября 2022 10:50

АрмИнфо. В Женеве состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана, Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

Как сообщает перс-служба МИД РА, Арарат Мирзоян подтвердил позицию армянской стороны относительно вывода азербайджанских войск с суверенной территории РА и незамедлительного освобождения всех армянских военнопленных. Была отмечена важность внедрения международных механизмов по контролю пограничной ситуации.

Глава МИД РА подчеркнул, что военные преступления, совершенные ВС Азербайджана, должны удостоиться четкой оценки со стороны международных инстанций, а преступники должны быть привлечены к ответственности.

Стороны обменялись мнениями по мирному договору между Арменией и Азербайджаном, обеспечению прав и гарантий безопасности армян Нагорного Карабаха, в том числе посредством создания механизма обсуждений между Степанакертом и Баку.

Было положительно оценено взаимное понимание того, что региональные транспортные пути должны быть разблокированы под суверенитетом и юрисдикцией стран.