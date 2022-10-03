Понедельник, 3 Октября 2022 10:50

АрмИнфо. В Женеве министр иностранных дел РА провел встречу с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от Франции Брисом Рокфёйем.

Как сообщает перс-служба МИД РА, собеседники обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности, коснулись урегулирования нагорно-карабахского конфликта, а также отношений между Арменией и Азербайджаном.

Армянская сторона подчеркнула необходимость незамедлительного вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения, возвращения армянских военнопленных и безоговорочного соблюдения режима прекращения огня.

Была подчеркнута необходимость четкого осуждения международным сообществом внесудебных убийств, пыток и других военных преступлений в отношении армянских военнопленных, совершенных Азербайджаном, а также привлечения к ответственности преступников.

В тот же день, Мирзоян провел встречу с сопредседателем Минской группы ОБСЕ от США, старшим советником по переговорам на Кавказе Филипом Рикером.

Министр иностранных дел представил подробности недавней военной агрессии Азербайджана против суверенной территории РА, подчеркнул важность принятия международными коллегами четких шагов по устранению ее последствий и предотвращению новых агрессий, включая внедрение международных механизмов.

Коснувшись военных преступлений со стороны ВС Азербайджана, совершенных с особой жестокостью, видеоролики которых азербайджанская сторона активно распространяет в социальных сетях, Мирзоян подчеркнул, что армянская сторона приложит все усилия, чтобы привлечь к соответствующей ответственности преступников и организаторов.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов по региональной безопасности и стабильности, обменялись мыслями относительно урегулирования нагорно-карабахского конфликта и отношений между Арменией и Азербайджаном