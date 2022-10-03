Понедельник, 3 Октября 2022 10:49

АрмИнфо.Императиву устранения последствий последней азербайджанской агрессии в отношении Республики Армения - вывода вооруженных сил Азербайджана с суверенных территорий РА, немедленного освобождения незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных, безоговорочного соблюдения режима прекращения огня, подчеркнул на встрече со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром глава МИД РА Арарат Мирзоян.

Как сообщает МИД РА, находящийся с рабочим визитом в Женеве, Мирзоян решительно осудил грубейшие нарушения международного права и военные преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана, в частности, преднамеренный обстрел гражданского населения и инфраструктуры, бесчеловечные пытки и внесудебные убийства армянских военнопленных, и подчеркнул, что виновники должны понести соответствующую ответственность, в том числе путем применения санкций.

В ходе встречи были затронуты вопросы, касающиеся урегулирования нагорно- карабахского конфликта, отношений между Арменией и Азербайджаном.