Суббота, 1 Октября 2022 14:50

АрмИнфо.Позиция официального Степанакерта осталась неизменной: Арцах никогда не будет в составе Азербайджана. Об этом 30 сентября заявил министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян в ходе заседания Городского совета Лос-Анджелеса.

Министр ИД в этой связи подчеркнул необходимость восстановления полноценного формата переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Отметив важность связей Республики Арцах с городом Лос-Анджелес, он заметил, что в Арцахе высоко ценят признание мегаполисом Республики Арцах, расценивая это как важное моральное, политическое и гуманитарное образцовое решение.

Согласно сообщению пресс-службы МИД Арцаха, в ходе заседания были затронуты вопросы, касающиеся перспектив развития связей Лос-Анджелес-Арцах, текущих процессов в регионе Южного Кавказа, урегулирования азербайджано-арцахкого конфликта.

На заседании присутствовали также замминистра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян и Постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян.