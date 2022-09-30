Пятница, 30 Сентября 2022 22:38

АрмИнфо. В армии нет нехватки инженерной техники и инструментов. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, ссылаясь на итоги закрытого совещания в Министерстве обороны, которое состоялось днем ранее.

Глава правительства подчеркнул, что решил провести закрытое совещание в оборонном ведомстве, чтобы выяснить есть ли проблемы с инженерной техникой, в том числе экскаваторами тракторами, лопатами, кирками, обувью, одеждой, продовольствием и т.д. «На все это я получил отрицательный ответ», - сказал он.



Пашинян также заметил, что в целом был проделан колоссальный объем инженерной работы. «Мы должны констатировать, что во время провокации 13 сентября армия прочно встала на защиту страны. Другое дело, что силы не были равными», - сказал он.

Премьер подчеркнул, что проблемы нашей армии многочисленны, однако не нужно думать, что Министерство обороны страны меньше всех заботится об армии, и меньше всего информирован. В этом ключе он назвал оскорбительными различные сборы средств для нужд ВС, организованные гражданами.