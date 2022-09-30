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 Пятница, 30 Сентября 2022 21:27
Наира Бадалян

Когда Ереван говорит о международных наблюдателях, имеется ввиду миссия на прочной или постоянной основе: Пашинян

Когда Ереван говорит о международных наблюдателях, имеется ввиду миссия на прочной или постоянной основе: Пашинян

АрмИнфо.Ереван активно работает по всем направлениям, необходимым для обеспечения безопасности Армении. Об этом заявил премьер-министр РА Никол Пашинян 30 сентября в интервью Общественной телекомпании, отвечая на вопрос о том, какие меры принимаются для того, чтобы призывы международных партнеров к миру и диалогу перешли в практическую плоскость.

В частности, коснувшись миссии наблюдателей Минобороны Франции, он пояснил, что  она будет призвана на месте оценить ситуацию с безопасностью, для целей дальнейшего анализа.

При этом, как уточнил премьер, когда Ереван говорит о международных наблюдателях, имеется ввиду миссия на прочной или постоянной основе, одной из основных целей которой будет передача соответствующим структурам объективной информации, за которой последуют адекватные действия. Это обусловлено тем, что каждый раз, когда азербайджанские ВС совершают агрессию в отношении Армении, они оправдывают свои действия ответными мерами на якобы провокации со стороны Армении. <Мы говорим следующее: поскольку подобное повторяется регулярно, то будет правильно, если у международного сообщества будет долгосрочная или постоянная миссия для сбора беспристрастной информации о происходящем на границе, после чего могут следовать конкретные действия>, - заявил Пашинян.

Вместе с тем, по словам Пашиняна, он продолжает настаивать на императиве продвижения повестки мира. <Целью азербайджанских провокаций является торпедирование мирного процесса>, - заявил он, добавив, что необходимость установления мирной эпохи возрастает каждый раз с новой эскалацией ситуации.

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