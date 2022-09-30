Пятница, 30 Сентября 2022 18:37

АрмИнфо.В сложные для Армении дни, после длительных обсуждений, взвешиваний всех <за> и <против>, Министерство образования, науки, культуры и спорта приняло решение провести ставший уже традиционным фестиваль Yerevan Book Fest, который является одним из важнейших литературных событий в столице.

Фестиваль, который в этом году приурочен 100-летию армянского поэта Ваагна Давтяна, проходит с 30 сентября по 2 октября. Площадкой на этот раз для всех книголюбов столицы стала Государственная филармония Армении. На двух этажах здания, под одной крышей, расположились несколько десятков издательских домов, как местных, так и иностранных, которые согласно сложившейся традиции, распродают книги по специальным ценам. В целом, в рамках Yerevan Book Fest пройдет свыше 60 мероприятий, в том числе мастер-классы, встречи с писателями, презентации.

С привественном словом на открытии фестиваля выступил заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Армении Ара Хзмалян.

Он отметил, что обсуждения о целесообразности проведения фестиваля были длительными. <Мир сошел с ума, и наш враг стал более агрессивным, и требует от нас отказаться от наших территорий, от наших прав и самое страшное - от желания жить. Очень легко поддаться на эти провокации. Но осознание именно этого укрепило в нас решение

- все же провести Фестиваль. Мы не имеем права давать слабину>, - сказал замминистра.

Хзмалян также подчеркнул, что издательская деятельность является в

Армении одной из успешно развивающихся сфер. Самые жизнестойкие

корни, по его словам, в нашей стране имеют письмо, литература и

переводческая деятельность, важным символом чего является Матенадаран

(Институт древних рукописей - Ред.). Он заметил, что имеющиеся ценности Матенадарана были созданы куда в более худших условиях. <Если каждый из нас не будет в себе нести частичку Матенадарана - мы проиграем в этот же момент. Я уверен, что мы осознаем это, чему свидетельствует проведение данного фестиваля>, - подчеркнул Хзмалян.

Отметим, что в день закрытия Фестиваля, 2 октября, в 19:00, состоится церемония награждения литературной премии в номинациях <Проза>, <Поэзия>, <Драматургия>, <Детско-юношеская литература>. Жюри фестиваля, в состав котрого вошли Гурген Ханджян, Айк Амбарцумян, Артавазд Егиазарян и Саргис Орвсепян, определят лучших из 200 представленных заявок.

С программой фестиваля можно познакомиться, перейдя по следующей ссылке: https://www.evnbookfest.com/ru?fbclid=IwAR3GwXIHGchVKO0m5NNrtEwZlPGGDuIpM73bNzuXZo9r6Mi MtwPA2D4eyI0 . На все мероприятия вход свободный