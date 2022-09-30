Пятница, 30 Сентября 2022 18:32

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции первой инстанции Тавушской области под председательством судьи Сасуна Мхитаряна удовлетворил ходатайство органа, осуществляющего производство, заключить под стражу сроком на два месяца исполняющего обязанности главы укрупненной общины Берд Самвела Овсепяна- второй номер в списке Совета старейшин блока "Сильная община", победившего на выборах в ОМС.

Самвела Овсепяна обвиняют в принуждении к агитации за выборы в органы местного самоуправления (ОМС), которые состоялись в общине Берд в прошлые выходные. В рамках уголовного производства ранее также были арестованы секретарь аппарата Бердского муниципалитета Асмик Меликян и глава администрации общины Неркин Кармирахпюр Левон Аракелян. Их обвиняют в том же деянии.

Согласно сообщению Следственного комитета, все трое кандидатов в члены Совета старейшин угрожали расторгнуть трудовой договор с исполняющи обязанности директора детского сада Неркин Кармирахбюра, и за месяц до выборов принудили его вступить в блок "Сильная община" и агитировать в его пользу, тем самым вынуждая его отказаться от кампании за выбранную им партию.

Защита вышеуказанных лиц намерена обжаловать вердикт в вышестоящей инстанции. Отметим, что в Армении 25 сентября состоялись выборы в ОМС. На выборах в укрупненной общине Берд победил блок "Сильная община", возглавляемый Арутюном Манучаряном, который вот уже 11 месяцев находится в тюрьме.