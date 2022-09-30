Пятница, 30 Сентября 2022 17:29

АрмИнфо. 30 сентября 2022 года в Москве состоялось ХVIII-е заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности. В мероприятии приняли участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки России.

На встрече рассмотрены итоги взаимодействия за прошедший с последнего заседания период, обсуждены актуальные вопросы сотрудничества спецслужб в области обеспечения безопасности и стабильности в странах Содружества в контексте агрессивных планов Запада удержать глобальное лидерство на неприемлемой для международного сообщества концепции, основанной на однополярном мироустройстве во главе с США.

Главами специальных ведомств выражено мнение о том, что открытое попрание США и их союзниками международного права, норм межгосударственных договоров и соглашений способно разбалансировать существующую архитектуру безопасности, значительно повысить конфликтный потенциал в отдельных регионах. Подчеркнута важность в складывающихся условиях дальнейшего укрепления разнопланового практического взаимодействия спецслужб стран СНГ.

В рамках работы совещательного органа состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с главами спецслужб стран Содружества в режиме видеоконференции. В своем обращении к участникам совещания Путин отметил, что укрепление стабильности и безопасности на пространстве СНГ остается неизменным приоритетом для наших стран. Он подчеркнул важность консолидации усилий спецслужб в совместной работе по противодействию внешним вызовам и угрозам, затрагивающим жизненные интересы входящих в Содружество стран.

В принятом по итогам заседания Меморандуме зафиксировано намерение партнерских спецслужб расширять формы и направления сотрудничества, а также укреплять взаимодействие в работе по обеспечению безопасности государств СНГ.