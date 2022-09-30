Пятница, 30 Сентября 2022 17:16

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 38, 39, 41 в 4-ом квартале Давташена, абоненты-жильцы жилых домов 45, 46, 47, 48 в 4-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилые дома 2/4, 21, 21А, 21/3, 24/15 на пр. Азатутяна, жилой дом 1А на улице Мамиконянца, жилые дома 65 на пр. Комитаса, 10, 12, 14 на улице Адонца, 2/1, 2/2 на улице Агароняна, 5 на улице Г. Нерсисяна, 5, 6, 7, 16 на улице Эмина, собственные дома 1А-21 на улице Эмина, 77-99 на улице Кери, школа N69, собственные дома на пр. Багратуняца, собственные дома на улицах Араратяна и О.Овсепяна, собственные дома на 3-ем и 4-ом переулках пр. Багратуняца, собственные дома на 1-ом переулке улицы Арартяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 7 на улице Агатангохоса, абоненты-жильцы жилых домов 29, 29а на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); Национальная Галлерея;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 частично села Верин Сасуник, Аван, Лернарот, Уджан, Аруч, Шамирам, Дпреванк и село Кош;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Айанист;

10:00-16:00 частично улицы Сероба Ахбюра, Салакит в городе Арарат; частично село Ерасх;

10:30-16:00 частично улица Мравяна, жилые дома 21, 20/1, 20/2, 20/3 на улице Огостоси 23 в городе Арташат;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк;

в Гегаркуникской области:

10:00-14:00 ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”; села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн и Третук;

15:00-17:00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”, ООО “Гегамасар гюх мтерк артадрутюн”;

11։00-14։00 полностью квартал “Цамакаберд”, частично квартал “Гомадзор”, ООО “Бусабуйж Нана”, “Севан НЕ”, ‘Ишхан”, ‘Геворгян Колет” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

14։30-17։30 частично община Варсер, автообслуживание, телецентр, ООО “Ара-Арег”, “Г.Седракян”, ‘Лев Лен”, ЧП ‘Газ Ама”, “Э.Мхитарян”, “Ш.Бозоян”, ‘Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 4 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 3а, 3б на улице Себастия и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы Миракяна и Меликяна;

11:00-15:00 собственные дома 1-9 на 14-ой улице Нубарашена; 1-6 на 16-ой улице;

11:00-17:00 жилые дома 11, 13, 15 на 1-ом переулке пр. Багратуняца; жилые дома 44/3, 44/4, 44/4а (подъезды 1, 2), 45/20, 45/21, 47/19, 49/19, 51/16, 51/17, 51/18 на улице Арташисяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 32 на улице Царава Ахбюра, 23 на улице Фанарджяна, 54/6 на улице Саркавага, собственные дома 31-62/1 на улице Царава Ахбюра, 50 на улице Саркавага, жилые дома 34А, 34Г, 36/1, 36/2 на улице Мамиконянца; жилые дома 22 на 4-ой улице М.Аветисяна, 17/2, 19/1 на улице Рубинянца, абоненты-жильцы на улицах Сари Тага 24, 25 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 85 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

в Араратской области:

10:00-16:00 села Даштаван, Дардник, Зорак, Низами, Даракерт, Овташат, Айанист и Геташен;

10:30-16:00 частично улицы Агаяна, Гукасяна, Абовяна, А.Хачатряна, Чаренца, Исаакяна, Комитаса в городе Арташат;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк;

в Гегаркуникской области:

10:30-14:00 села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); МГЭС “Айрк-1”, “Айрк-2”, компании “Телеком Армения”, “Юком”;

11:00-13:00 села Мадина, Лернакерт полностью; частично село Неркин Геташен, населенный пункт Золакар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-14։00 улицы, прилегающие к кладбищу, в селе Верин Чамбарак; квартал “Хачи тах”, улица Туманяна в Верин Чамбараке;

14:00-17:00 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции “Телеком Армения”, “Юком”, ‘Вивасел-МТС”; квартал ‘Неркин Чамбарак” в городе Чамбарак; село Ттуджур;

в Ширакской области:

10:00-14:00 село Какавасар в Ашоцком регионе;

11:00-17:00 села Ланджик, Караберд, Дзитанков, Дзоракап в Анийском регионе; кварталы “Усумнаран”, “Герезманнер” в городе Маралик.