Пятница, 30 Сентября 2022 16:39

АрмИнфо. Для подготовки очередной встречи президентов Армении и Нагорно-Карабахской Республики Католикос Всех Армян в эти дни провел отдельные встречи с президентами. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор информационной системы Первопрестольного Святого Эчмиадзина, иерей Есаи Артенян.

<В ответ на многочисленные просьбы сообщаем, что Католикос Всех Армян в эти дни провел отдельные встречи с президентами РА и НКР с целью подготовки к очередной встрече президентов. Подтверждаем, что вчера состоялась встреча с первым президентом РА Левоном Тер-Петросяном,.

Содержание частной беседы, а также распространяемые материалы о встрече с премьер- министром (Николом Пашиняном - ред.) являются ложными. Мы думаем, что все это направлено на срыв инициированного процесса обсуждений>, - написал Артенян.

Отметим, что на одном из Telegram-каналов был опубликовал материал под названием <Епископы оказывают давление на католикоса? О чем говорил Верховный Патриарх с Николом Пашиняном и Левоном Тер-Петросяном?>. В частности, сообщалось, что накануне Армянский патриарх снова встретился с первым президентом Армении Левоном Тер- Петросяном, в ходе которого обсуждались озвученные на днях тремя бывшими президентами страны заявления и их возможное влияние на дальнейший ход начавшегося 23 сентября в Первопрестольном Святом Эчмиадзине процесса с участием Католикоса Всех Армян, бывших президентов Арцаха и Армении. Отмечалось, что в ходе беседы католикос выразил свое согласие с некоторыми озвученными Левоном Тер-Петросяном тезисами в эфире Общественного телевидения, заявив, что вопрос смены власти для него неоднозначен. <Верховный Патриарх пожаловался, что в этом вопросе на него оказывают большое давление епископы с оппозиционными взглядами. Беседа аналогичного содержания состоялась также с премьер-министром Пашиняном. Об этом Никол Пашинян сообщил членам своей команды два дня назад, во время состоявшейся в парламенте закрытой встречи>, - отмечается в статье.

На данную публикацию отреагировал пресс-секретарь Армянского национального конгресса Арман Мусинян, отметив, что Католикос всех армян и первый президент Республики Армения вот уже 40 лет коллеги, со времен совместной работы в Духовной семинарии Геворгян и журнале <Эчмиадзин>. <Поэтому их встречи не должны вызывать удивления>, - написал на своей странице в Facebook Мусинян, добавив, что публикация направлена на срыв возможного диалога между властью и оппозицией.