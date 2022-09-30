Пятница, 30 Сентября 2022 16:36

АрмИнфо.Встречи Католикос всех армян Гарегина Второго и первого президента Армении Левона Тер-Петросяна не должны вызывать удивления. Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь первого президента Армении Арман Мусинян.

"Католикос всех армян и первый президент Республики Армения вот уже 40 лет коллеги, со времен совместной работы в Духовной семинарии Геворгян и журнале "Эчмиадзин". Поэтому их встречи не должны вызывать удивления", - отметил Мусинян.

При этом он отметил, что измышления, опубликованные сегодня некоторыми телеграм- каналами просто направлены на то, чтобы прервать возможный диалог между властью и оппозицией.

Ранее в ТГ был растиражирован материал: "Епископы оказывают давление на католикоса? О чем говорил Верховный Патриарх с Николом Пашиняном и Левоном Тер- Петросяном?", в котором отмечалось, что епископы оказывают давление на Католикоса в связи с позицией первого президента РА. В связи с чем, на днях вновь состоялась встреча Гарегина Второго и Тер-Петросяна.