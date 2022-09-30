Пятница, 30 Сентября 2022 16:33

АрмИнфо.В рамках визита в США экс-Омбудсмен Армении, директор Центр права и справедливости <Татоян> Арман Татоян встретился с конгрессменами Адамом Шиффом и Джеки Спири с целью представить преступления азербайджанских ВС в Армении в ходе последнего вооруженного нападения.

Говоря о последствиях азербайджанской агрессии, Татоян подчеркнул, что вражеские ВС нацеливаясь на населенные пункты Армении, занимая дома граждан, поджигая пастбища, угрожая мирному населению, сделали их жизнь невозможной.

В качестве единственного выхода из сложившейся ситуации он назвал вывод азербайджанских ВС с территорий армянских сел, с дорог, связывающих села с оккупированными территориями.

Татоян заметил, что об этом он продолжительно говорит с момента окончания 44- дневной Арцахской войны. В этом контексте экс-Омбудсмен подчеркнул, что последняя атака Азербайджана была произведена с территорий, захваченных еще в мае 2021 года.

Он рассказал также о пытках военнослужащих РА, расчленении тел и других преступлениях азербайджанских военных.

В результате последней агрессии в Армении зарегистрировано несколько тысяч перемещенных лиц, сотни убитых и раненных, подвергшиеся целевому обстрелу села и города.

Напомним, что Арман Татоян совершил визит в США по приглашению Армянского национального комитета Америки -Западного региона (The Armenian National Committee of America-Western Region).