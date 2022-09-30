Пятница, 30 Сентября 2022 16:29

АрмИнфо. Народная мудрость гласит: "молния не бьет дважды в одно и то же место". Но с этим могут поспорить жители села Сотк Гегаркуникской области Армении, которые в результате широкомасштабной военной агрессии в ночь на 13 сентября вынуждены были покинуть свои дома и искать прибежища у родных и близких.

Как рассказывают сельчане, преобладающая часть из которых - беженцы из Азербайджана, они уже однажды покинули свои дома, и сейчас не готовы сделать это вновь, несмотря на то что стоят перед новой угрозой вынужденного перемещения.

"Мы уже однажды, в 1989 году покинули свои дома, оставили всё и с пустыми руками переехали сюда. Куда нам сейчас бежать? Переехать в Варденис? Завтра враг придет туда. Из Вардениса в Ереван? Противник целится и в столицу. А что потом? Мы хотим жить на своей земле, в своих домах, было бы безопасно", - сетуют сельчане, которые остались жить в селе, и не собираются его покидать, даже после обстрела села противником.

Как они рассказали, в селе остались лишь те, кому некуда бежать, нет в других областях или в Ереване родственников. По их словам, даже чьи дома были разрушены в результате целенаправленных ударов противника, хотят вернуться в родной Сотк, поселиться в другом, пустом доме. Сельчане рассказывают, что многие, кто временно уехал, каждый день приезжают, поскольку в селе осталось большое хозяйство -коровы, куры, гуси, свиньи, да и собаки и кошки, которых не оставишь голодными.

"Страшно, конечно! Дети напуганы, в стрессе, не посещают школы. Враг постоянно нас терроризирует. Посмотрите, он сжигает наши пастбища, поля, засеянные пшеницей,- показывают сельчане на дымящиеся в дали горные склоны.

С 13 сентября полностью приостановлен учебный процесс в школе, которую посещали 160 детей. Не работает детсад, в который ходили 30 детей.

Жизнь в селе парализована. По словам сельчан, только в общине Сотк полностью разрушено 15 домов, 60 получили повреждения различной степени. Повреждена крыша и отопительная система школы. Под ударом также оказались другие строения, производственного значения, люди были лишены света и газа, из-за того, что были повреждены газопровод и электросети.

Противник полностью разбомбил воинскую часть, находящуюся неподалеку от Сотка.

Жители также пожаловались на то, что со стороны властей не делается ничего, и за это время единовременную помощь оказал лишь Международный комитет красного креста, который привез пострадавшим сельчанам предметы первой необходимости.

"Надвигается зима, многие лишились крова над головой, а оценочные работы еще не проведены. Нужно же как-то помочь людям, чтобы они отремонтировали свои дома, и смогли вновь поселиться в них. Но мы пока не видим никаких действий. Кто даст ответ, что будет с нами дальше, как нам жить", - задавались вопросом сельчане. Они как утопающие, пытающиеся найти соломинку, за которую можно уцепиться, искали помощи у журналистов, приехавших в составе делегации зарубежных дипломатов в Гегаркуниксую область, для ознакомления с ущербом, нанесенным людям из-за агрессивных действий ВС Азербайджана в ночь на 13 сентября.

Представители аккредитованных в Армении дипломатических миссий (32 страны, 45 представителей миссий) 29 сентября совершили визит в Гегаркуникскую область (общины Сотк и Кут), где им были представлены последствия обстрела мирных населенных пунктов вооруженными силами Азербайджана. Дипломатов сопровождал министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян и губернатор Гегаркуникской области Карен Саркисян.

Армянская сторона рассказала, что в результате действий противника только в Гегаркуникской области пострадало 12 населенных пунктов, а в целом по стране - 36 населенных пунктов, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего полностью или частично сгорели 192 жилых дома, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение, 1 банкетный зал, 4 хлева. Повреждено 7 энергетических инфраструктур, 5 инфраструктур водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост, 2 автомобильные дороги, 1 улица. Под удар попали 2 машины Скорой помощи, 4 частных автомобиля.

Погибли 4 мирных жителя, еще шесть получили ранения разной степени. Порядка одной тысячи детей лишены возможности посещать образовательные учреждения. Более 7000 граждан были эвакуированы из своих домов.