Пятница, 30 Сентября 2022 14:02

АрмИнфо. В последнее время резко возросли случаи мошенничества с банковскими картами на площадках онлайн-торговли.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, за I полугодие было зарегистрировано в общей сложности 145 случаев мошенничества, связанных с хищением средств с банковских карт. Нанесенный ущерб оценивается в 18.1. млн. драмов.

В источнике говорится, что посредством неконтролируемых средств связи, в том числе WhatsApp, мошенники, на площадках интернет-торговли под предлогом электронной оплаты за покупку товаров, размещенных в объявлении, требуют и получают реквизиты банковских карт, после чего, используя эти данные, присваивают имеющуюся на их счете сумму.

В связи с учащением случаев Генпрокуратура настоятельно призывает не предоставлять другим лицам реквизиты банковских карт, особенно PIN-код.