Пятница, 30 Сентября 2022 13:50

АрмИнфо.В Рамках программ по устойчивому развитию регионов, компания GeoProMining Gold приобрела экскаватор-погрузчик «New Holland B80B» и трактор « Беларусь» с многофункциональным навесным оборудованием для общины Арарат.

Экскаватор-погрузчик предназначен для выполнения земляных и погрузочно-разгрузочных работ, сельскохозяйственных работ, используется при благоустройстве труднопроходимых дорог, строительстве дорог и трубопроводов. Многофункциональный трактор с шестью насадками предназначен для поддержания санитарно-гигиенических норм общины.

Проекты реализуются в рамках корпоративной программы «Ресурсы во благо», которая призвана обеспечить устойчивое развитие регионов присутствия группы компаний GeoProMining .

«Как ответственный работодатель мы регулярно проводим консультации с органами местного самоуправления для определения наиболее приоритетных проектов. И мы рады были поддержать инициативы, которые направлены на улучшение социального уровня общины. Техника поможет сохранить чистоту и благоустройство дорог и улиц общин и поселков, где живут наши работники »-прокомментировал Генеральный Директор GeoProMining Gold Анатолий Гоготин.

GeoProMining периодически вкладывает средства на развитие коммунального хозяйства и на поддержку санитарно-гигиенических норм . Раннее Компания приобрела несколько единиц мусороуборочной техники и автобус для общины Арарат.

Социальные инвестиции компании в Армении превышают $ 15 млн долларов