Пятница, 30 Сентября 2022 13:36

АрмИнфо. В рамках рабочего визита в Страсбург Защитник прав человека Армении Кристине Григорян встретилась со специальным представителем Генерального секретаря Совета Европы по вопросам миграции и беженцев Лейлой Каячик.

Как передает пресс-служба Омбудсмена, Кристине Григорян представила Лейле Каячик проблемы обеспечения прав беженцев и просителей убежища в Армении, в том числе, прибывших в Армению из Российской Федерации и Украины, и деятельность, проводимую аппаратом Защитника в этом направлении.

Ссылаясь на отчет Защитника прав человека, опубликованный 16 сентября, Григорян подчеркнула необходимость обеспечения жилищными условиями не менее 7600 человек, перемещенных из областей Гегаркуник, Сюник и Вайоц Дзор в результате нападения Азербайджана. Омбудсмен подчеркнула, что большинство перемещенных лиц составляют женщины , пожилые люди, дети и люди с ограниченными возможностями, которые нуждаются в специальной защите.

Стороны договорились продолжить сотрудничество в направлении конкретных действий, включая поддержку института Защитника прав человека РА.

Григорян также встретилась с директором по правам человека Главного управления по правам человека и соблюдению законности Совета Европы

Кристофом Пуарели, В ходе встречи были обсуждены программы, реализуемые совместно с Офисом Защитника прав человека в рамках мандата Главного управления, в частности, в том числе, результаты программы <Права человека и женщин в вооруженных силах Армении>. Стороны указали на важность ее продолжения.

Подчеркнув высокий уровень постоянного эффективного сотрудничества с ереванским офисом Совета Европы, Омбудсмен подчеркнула необходимость принятия и запуска нового Плана действий Армения - СЕ, а также представила предложения по планированию новых направлений и других возможных механизмов Совета Европы, направленных на поддержку Офиса Защитника прав человека.