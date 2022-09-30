Пятница, 30 Сентября 2022 13:27

АрмИнфо. Фонд "Татоян" Центр права и справедливости выяснил, что в приложениях Google Map и Google Earth названия ряда общин Сюникской области Армении на азербайджанском языке указаны как азербайджанские. Поводом стало обращение одного из жителей города Сисиан Армении в фонд "Татоян".

Исследования показывают, что школы, парки, магазины и т.д. отмечены вымышленными или несуществующими азербайджанскими названиями. Например, река "Воротан" отмечена азербайджанским словом "Базарчай" или Сисианский парк назван "в честь бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева" или ещё один "в честь Ататюрка", или название Сюнкской областной администрации обозначено на азербайджанском языке: "Z?ng?zur Vilay?ti Administras?s?y?" и т.д. Даже была сделана попытка поменять название города Сисиан на Qarakilise несуществующее название. Подробности представлены на фотографиях, подготовленных Фондом "Татоян".

Очевидно, что указанное является результатом вмешательства азербайджанских властей. При этом, в первую очередь, предпринимается попытка подвергнуть народ Армении и особенно жителей конкретных общин психологическому давлению. Этим самым делается попытка представить миру ложную информацию, что Сюник является азербайджанским - абсолютно ложный тезис азербайджанских властей. Наконец, делается попытка узаконить азербайджанские нападения и преступные вторжения на суверенную территорию Республики Армения.

По тому же принципу, названия в городах Мегри и Капан также указываются на азербайджанском языке.

Фонд "Татоян" в сотрудничестве с Армянским национальным комитетом Америки- Западного региона (ANCA-WR) уже находится в контакте с компанией "Гугл" и принимает меры для решения проблемы. Некоторые фейковые названия уже удалены. Если ситуация не изменится, вместе с армянскими адвокатами Америки будем применять меры по возбуждению судебного разбирательства с требованием об удалении азербайджанских фальсификаций.