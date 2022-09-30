Пятница, 30 Сентября 2022 11:20

АрмИнфо.С 17 по 22 октября в Ереване пройдет XVI международный Шекспировский театральный фестиваль.

В этом году театральный смотр соберет более 250 гостей и участников из 10 стран, в том числе знаменитых артистов и директоров международных фестивалей из Италии, Венгрии, Румынии, Казахстана, Южной Осетии, Ирана, Болгарии, России, Грузии и Франции.

Открытие фестиваля состоится 17 октября в Национальном академическом театре оперы и балета им. Александра Спендиаряна. На суд зрителей будет представлен спектакль <Ромео и Джульетта> (постановка балетмейстера, народного артиста СССР Олега Виноградова).

Хедлайнерами XVI Международного Шекспировского театрального фестиваля станут спектакли <Зимняя сказка> Санкт-Петербургского ТЮЗа (Россия) и <Ромео и Джульетта> театральной трупы IM Perfect (Италия).

Все вырученные средства с фестиваля, как говорится в сообщении организаторов мероприятия, будут направлены на благотворительность.

Сообщается, что показы спектаклей пройдут и в Гюмри. В частности, на сцене драматического театра Гюмри будет разыгран спектакль <Король Лир> Новороссийского драматического театра (Россия).

В рамках фестиваля также пройдет специальная программа <FestOFF>, предназначенная для студентов и независимых театральных трупп из Армении и зарубежья, а также мастер-классы, которые проведет известный театральный режиссер, педагог, лауреат нескольких театральных премий Юрий Бутусов (Россия). Напомним, что Ереванский международный Шекспировский театральный фестиваль - член всемирно известной Европейской сети Шекспировских фестивалей.

Основателем фестиваля является председатель Союза театральных деятелей Армении Акоп Казанчян, а директором (с 2016 года) - Каро Балян.

Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА и финансового содействия благотворительного фонда <МЕНК>.