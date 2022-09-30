Пятница, 30 Сентября 2022 10:30

АрмИнфо.В Женеве 2 октября состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян.

"Несмотря на провокации со стороны Азербайджана, армянская сторона примет участие во встрече. Таким образом, заявления МИД Азербайджана о том, что Армения пытается сорвать переговоры, беспочвенны. Армения сейчас, как и прежде, настроена конструктивно, нацелена на достижение прочного мира на Южном Кавказе и ждет того же от Азербайджана", - сказал Унанян, "Арменпресс".

Отметим, что ранее главы МИД Армении и Азербайджана встречались в Нью-Йорке на полях 77-ой сессии ГА ООН по инициативе госсекретаря США.