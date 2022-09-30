Пятница, 30 Сентября 2022 10:22

АрмИнфо. В Армении хорошо понимают, что дальнейший экономический рост сдерживается транспортной блокадой. Сегодня мы стоим в шаге от её снятия. Об этом в интервью <Российской газете> заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.

Для этой цели, как отметил Оверчук, разблокирования экономических и транспортных связей в регионе учреждена рабочая группа под совместным председательством заместителей глав правительств Азербайджана, Армении и России. Достижение этой цели станет решающим шагом к тому, чтобы Южный Кавказ эволюционировал из очага напряженности в регион стабильности и экономического процветания. <Открытые коммуникации сделают возможным развитие торговых и гуманитарных связей, позволят соседям общаться друг с другом, а это лучшее лекарство от многолетних ран, которые есть в регионе. России эти дороги также очень нужны, так как на всем протяжении будут проходить по территориям дружественных нам стран и выходить на дружественные нам страны>, - сказал вице-премьер, добавив, что каждое обострение обстановки на границе тормозит переговорный процесс.

<Почти сразу после сентябрьской трагедии мне удалось очно встретиться со своими коллегами по переговорам на той и на другой стороне. Ни одна из сторон не хотела такого развития событий, но уровень напряжения и недоверия пока таков, что любые неосторожные действия каждой из сторон могут иметь последствия, которых никто не хотел, - подчеркнул вице- премьер, заметив, что с самого начала работы в формате трехсторонней рабочей группы подход российской стороны ко всем обсуждаемым вопросам был предельно однозначен и ясен - переговорным путем обеспечить достижение цели, согласованной лидерами трех стран. За неполные два года проделана большая кропотливая работа. В результате у участников переговоров есть видение маршрутов, реализация которых может привести к деблокированию региона. <Однако открывать или строить дороги можно только после того, как стороны четко определят правовой режим пересечения границы между странами, а также движения по этим дорогам. Важно, что в ходе переговоров выработан принцип, который лег в основу подходов к определению этого режима. Принцип звучит так: <Суверенитет над дорогой осуществляется той страной, по чьей территории проходит дорога". Это означает, что если дорога проходит по армянской территории, то это армянская дорога, если по азербайджанской - то азербайджанская. Россия всегда поддерживала принцип суверенитета сторон и четко стоит на позициях заявлений лидеров трех стран от 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г. Это означает, что на переговорах трехсторонней рабочей группы вице-премьеров ни о каком "экстерриториальном коридоре", который каким-либо образом ущемлял бы суверенитет какой-либо из сторон, речь не идет и идти не может>, - подчеркнул Оверчук.

На практике реализация этого принципа означает, что для въезда по деблокированным или вновь построенным дорогам на территорию Армении из Азербайджана будут осуществляться меры пограничного и паспортного контроля такие же, как, допустим, при въезде в Армению из Ирана. Аналогично паспортный контроль будет и при въезде из Армении в Азербайджан. Кроме того, обсуждаются вопросы платности использования дорог в соответствии с национальными законодательствами сторон, а также обеспечения безопасности при движении граждан, транспортных средств и грузов одной страны через территорию другой страны. Представляется, что у всех сторон сегодня есть понимание возможности практической реализации этих вопросов без ущемления суверенитета какой- либо стороны. Однако переговоры завершатся только тогда, когда появится полная уверенность, что все правовые аспекты учтены, ничего не упущено и никто не станет трактовать достигнутый результат как победу над противоположенной стороной.

Вице-премьер заметил, что в вопросе о пересечении государственных границ между Азербайджаном и Арменией необходимо учитывать членство последней в ЕАЭС. <Все наши договоренности выстраиваются в том числе и с учетом этого фактора. При этом мы стремимся максимально задействовать информационные технологии, облегчающие пересечение границы людьми и грузами с клиентской точки зрения. Полагаю, что обсуждаемые технологические решения потом могут стать примером для использования и на других участках таможенной границы ЕАЭС. Разблокирование транспортных связей - это однозначный плюс для всех сторон. У граждан Азербайджана будет возможность ездить в Нахичевань и обратно через территорию Армении. А Армения, наконец, обретет возможность свободного перемещения граждан, транспортных средств и грузов в Россию, Иран, Центральную Азию и обратно через территорию Азербайджанской Республики. И вот это взаимное движение, развитие торговых и человеческих связей, как я говорил, позволит, наконец, начать залечивать многолетние раны в регионе Южного Кавказа. Мы работаем над тем, чтобы это произошло>, - констатировал российский вице-премьер.