Четверг, 29 Сентября 2022 20:51

АрмИнфо.В результате азербайджанской провокации 13-14 сентября самые большие территориальные потери у Армении были в направлении Джермука. Об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба ВС Армении генерал-майор Аракел Мартикян, 29 сентября находящимся в Варденисе иностранным дипломатам.

Противнику удалось также захватить несколько боевых позиций в направлении Вардениса. <Нельзя сказать, что они имели здесь серьезное территориальное продвижение, им удалось захватить несколько боевых позиций. Но если эти боевые позиции не так важны с тактической точки зрения, они важны со стратегической точки зрения, потому что они находятся прямо над нашими населенными пунктами, и противник может установить определенный контроль над нашими дорогами и маршрутами. И самое главное, своим присутствием они морально угнетают жителей близлежащих сел>, - сказал замначальника Генштаба.

При этом, как подчеркнул Мартикян, противнику удалось выйти только на те позиции в Гегаркунике, где армянские солдаты стояли до конца и отдали свои жизни. Т.е. на тех боевых позициях, которые удалось занять азербайджанцам, у нас были только потери и тяжелораненые, указал он.

Замглавы ГШ подчеркнул, что азербайджанские ВС <руководствуясь гуманитарными лозунгами>, зверски убивали раненых военнослужащих, бесстыже расправлялись с ними, абсолютно зверски обращались с телами погибших, особенно с женщинами- военнослужащими, которые были санинструкторами и медицинскими работниками.

Говоря о возможности новых провокаций со стороны Баку, Мартикян заявил, что вооруженные силы Армении ожидают их всегда. <Никакого страха перед нападением нет, но всегда есть осторожность, и мы всегда готовы и ждем. Потому что каждый из нас, я имею в виду военных, четко осознает, что проблема не решена, и противник будет пытаться решить проблему в свою пользу>, - сказал Мартикян. Как заверил замначальника ГШ, в данной ситуации расстояние между позициями сторон не имеет значения с точки зрения ведения боевых действий. <Ждем, готовимся встретить и разгромить противника>, - сказал он.

Аракел Мартикян заверил, что Вооруженные силы сделают все, чтобы остановить продвижение противника и обеспечить свободную, независимую и безопасную жизнь населения страны. <Есть приказ по восстановлению суверенных границ Армении. Обязанность Вооруженных сил выполнять приказ Верховного главнокомандующего, все сделаем, чтобы достичь этого>, - сказал замначальника ГШ.

Коснувшись оперативной обстановки, он сообщил, что сегодня обстановка на линии соприкосновения была относительно спокойной, если не считать нескольких нарушений режима прекращения огня. Последнее крупное нарушение режима огня произошло 28 сентября в районе Джермука, где противник применил 82-мм минометы и БПЛА, в результате чего с армянской стороны погибли трое военнослужащих.

Напомним, что подразделения ВС Азербайджана 13 сентября в 00:05 начали интенсивный обстрел армянских позиций из артиллерии и крупнокалиберных орудий в направлении Сотка, Вардениса, Гориса, Капана, Артаниша, Ишханасара с применением БПЛА. Удары наносятся и по объектам гражданских инфраструктур. Вечером 14 сентября было заявлено о достижении договоренности о прекращении огня.

Согласно заявлению Совбеза РА от 19 сентября, в результате агрессии количество погибших и пропавших без вести достигает 207, в том числе погибли 3 гражданских лиц, без вести пропали двое. <Ранены 293 военнослужащих и трое гражданских лиц, в плен попали 20 военнослужащих. Имеются доказательства о случаях пыток, нанесения увечий, расчленения плененных или раненных армянских военнослужащих азербайджанцами, и тем самым незаконного убийства>, - говорится в заявлении. Отмечается, что ВС Азербайджана обстреляли 36 населенных пунктов, в том числе общины Горис, Сисиан, Капан, Джермук, Варденис, Тех, Гегамасар, в результате чего полностью или частично сгорели 192 жилых дома, 3 гостиницы, 2 школы, 1 медицинское учреждение, 1 банкетный, 4 хлева. Повреждено 7 энергетических инфраструктур, 5 инфраструктур водоснабжения, 3 газопровода, 1 мост, 2 автомобильные дороги, 1 улица. Под удар попали 2 машины Скорой помощи, 4 частных автомобиля.