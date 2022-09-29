Четверг, 29 Сентября 2022 20:10

АрмИнфо.Концерт, посвященный сразу двум юбилейным датам – 100-летию со дня рождения легендарного советского армянского композитора Арно Бабаджаняна и 30-летию со дня установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Арменией, состоится 8 октября в столичном Дворце мукамов. Музыкальные произведения Бабаджаняна будут исполнены под аккомпанемент Государственного симфонического оркестра под управлением дирижера Расула Клычева.

Талант и музыка, написанная Бабаджаняном, превратили многие стихи в замечательные песни, которые сразу становились шлягерами или, как сегодня принято говорить – хитами. Произведения маэстро, вошедшие в золотой фонд классики жанра, исполняли и исполняют как признанные мэтры эстрады, так и их молодые последователи.

На песенном концерте в Ашхабаде с символическим названием «Верни мне музыку» прозвучат популярные композиции Арно Бабаджаняна. Туркменские певцы – Нуры Нурыев, Довран Шаммыев, Майса Ниязова и Какаджан Халдурдыев будут петь более десяти знаменитых композиций, среди которых – «Королева красоты», «Свадьба», «Чертово колесо», «Верни мне музыку», «Лучший город земли». Также выступит заслуженный артист Туркменистана Владимир Мкртумов.

Эти и многие другие мелодии и песни Бабаджанян написал в разные годы в сотрудничестве с поэтами Робертом Рождественским, Евгением Евтушенко, Андреем Вознесенским, Леонидом Дербеневым.

Арно Бабаджанян писал музыку в разных жанрах – баллады для фортепиано, концерты для скрипки и виолончели, фортепианное трио, квартет. Но славу ему принесли именно песни и в памяти миллионов СССР-овцев Бабаджанян остался знаменитым композитором-песенником.

Красивая песня «Мой Ереван» Арно Бабаджаняна, которую туркменские артисты споют все вместе, завершит праздничный концерт.

Организаторами юбилейного вечера, выступили диппредставительство Республики Армения в Ашхабаде и Министерство культуры Туркменистана.