АрмИнфо.С 1 по 8 октября в столице Армении пройдет одно из самых значимых культурных мероприятий, имеющих роль в развитии армянского театра, рождении новых драматургов и грамотного зрителя - Международный фестиваль исполнительного искусства HIGH FEST.

С долей оптимизма в этом году фестиваль отмечает свое 20-летие и проводит его под лозунгом <Следующие 20 лет будут лучше> (The next 20 years will be better).

На 14 театральных сценах Еревана жителям и гостям столицы представится возможность посмотреть 26 представлений. В Армению приедут свыше 250 участников и гостей из 10 стран мира, в числе которых авторитетные искусствоведы, арт-менеджеры, президенты международных фестивалей из Румынии, России, Кипра, Германии, Израиля, Эстонии, Ирана и др. Хедлайнером Фестиваля станет Театр балета Бориса Эйфмана, который на суд армянскому зрителю представит балет <Роден, ее вечный идол>. Кроме Еревана, фестиваль погостит также в Гюмри и Ванадзоре.

В рамках HIGH FEST, по словам президента Фестиваля Артура Гукасяна, помимо театральных постановок, ожидаются образовательные программы, в том числе мастер-классы актерского мастерства, круглые столы, обсуждения культурной политики, современных вызовов и т.д.

Было отмечено, что мастер-классы проведут именитые деятели театрального искусства - театровед Андрей Москвин (Польша), продюсер Юкка Хитт (Финляндия).

Открытие фестиваля состоится 1 октября в Русском драматическом театре им. К. Станиславского танцевальной постановкой <Лифт> в исполнении <М-Студио> (Румыния). В качестве первого представления Фестиваля выбран спектакль <Детектив Ален>, который был поставлен по мотивам 3 сказок, написанных героем 44-дневной Арцахской войны, кавалером ордена <Золотой орел> Аленом Маргаряном. Показ состоится в Кукольном театре им. О. Туманяна.

Мать героя, Назели Тертерян, которая является директором Фонда <Ален Маргарян>, отметила, что Ален писал сказки, снимал фильмы, преподавал, отлично владел 5 языками. Бросив обучение в Бостоне и будущее в США, с начала войны он принял решение вернуться в Армению, и отдал жизнь за свою Родину, свой народ. Дети, по словам матери, занимали особое место в сердце Алена, и написание сказок стало логическим завершением его трепетного отношения. <Для меня важно, чтобы посредством этого спектакля мессиджи Алена распространились по всему миру , а именно - любовь к книгам, посредством чтения открывать мир, изменить мир, сделать его более красивым, добрым, честным и возвышенным>, - сказала Назели Тертерян.

Все вырученные средства в рамках Фестиваля, по словам Гукасяна, будут направлены в Благотворительный фонд <Ален Маргарян>, который реализовывает программы для развития образования, науки, культуры, искусства в Армении.

Отвечая на вопрос корреспондента АрмИнфо, он подчеркнул, что выбранный лозунг, скорее всего отражает оптимизм, стремление легко относится к жизни, чтобы в имеющихся реалиях просто не сойти с ума. <Конечно, мы хотим, чтобы последующие 20 лет были лучше. И 21-й фестиваль был бы лучше 20-го>, - сказал глава HIGH FEST. Гукасян подчеркнул, в первую очередь, человека делает человеком культура, которая является тем локомотивом, позволяющим говорить <Да! Все будет хорошо!>. Он заметил, что цель каждого культурного проекта, и HIGH FEST в этом смысле не является исключением, заключается в повышении образованности граждан.

Вместе с тем он придал важность роли Фестиваля в контексте повышения уровня конкуренции на театральном фронте Армении, рождения прекрасных драматургов, введения в театральный обиход понятий new drama, action painting, <иммерсивные постановки>, <представления под открытым небом>, <современный танец>, <модерн балет> и т.д.

Отвечая на вопросы журналистов, Гукасян также отметил, что каких-либо мыслей об отмене фестиваля не было в связи с ситуацией в стране. Если бы правительство объявило военное положение, фестиваль бы перенесли, и при целесообразности изменили бы формат, но ни в коем случае не отменили. <Армения это не Франция, где проводится около 2 тыс. фестивалей, как плохих, так и подобного уровня как Авиньон, Экс-ан-Прованс и т.д. Можно менять формат фестиваля, но не отменять. Нельзя обеднять все, потому что смысл жизни пропадает>, - подчеркнул он.

В этой связи Гукасян напомнил, что в тяжелые для Армении годы (2020-2021) фестиваль HIGH FEST прошел блестяще, но уже в онлайн-пространстве, в который были вовлечены такие именитые деятели театрального искусства, как Томас Остермайер, Пиппо Дельбоно, Кирилл Серебренников и др. <И наконец-то мы имеем оффлайн большой фестиваль в таких сложных условиях>, - подчеркнул Гукасян.

Говоря о следующем годе, он подчеркнул, что планируется проведение мастер-классов и лабораторий с целью ознакомления и изучения тенденций Всемирной сети <Циркострада>, которое, по словам главы Фестиваля, является довольно сложным и широкомасштабным направлением современного театра.

Напомним, что Международный фестиваль исполнительного искусства HIGH FEST проводится в Армении с 2003 года. Основателем и президентом Фестиваля является Артур Гукасян. Отметим, что в 2019-2021гг. Европейская ассоциация фестивалей среди 715 проводимых в Европе фестивалей включила HIGH FEST в список 24 лучших.