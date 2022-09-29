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АрмИнфо.Федерация футбола Армении (ФФА) и главный тренер национальной сборной Армении Хоакин Капаррос прекращают сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Испанский специалист больше не будет возглавлять национальную сборную Армении, сообщает ФФА.
Президент ФФА Армен Меликбекян 28 сентября встретился с Хоакином Капарросом и обсудил выступления сборной Армении в этом году. В ходе встречи была достигнута обоюдная договоренность не продолжать сотрудничество. В ходе встречи Армен Меликбекян поблагодарил испанского специалиста за его работу, за то, что в трудные для Республики Армения дни оставался рядом со сборной, за проявленные в ходе работы лучшие человеческие качества и высокий профессионализм.
Под руководством Хоакина Капарроса национальная сборная Армении впервые в своей истории выиграла официальный турнир, заняв первое место в своей группе лиги С Лиги Наций УЕФА. Под руководством испанского специалиста сборная Армении провела самую длинную беспроигрышную серию в своей истории - 9 игр. Армянская сборная, ведомая 66-летним специалистом, провела ряд ярких матчей в отборочном раунде чемпионата мира, подарив болельщикам массу прекрасных эмоций.
<Руководство Федерации футбола Армении, сотрудники, работавшие вместе
с Хоакином Капарросом, еще раз выражают огромную благодарность
испанскому специалисту за его работу и желают ему новых успехов в
дальнейшей карьере>, - говорится в сообщении.
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|Россия сегодня не будет вступать в конфликты, защищая другие государства, если это не будет прямо угрожать ее собственной безопасности - эксперт
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|Секретарь СБ Армении представил в МО США последствия азербайджанской агрессии
|Пашинян считает резонным существенное повышение зарплаты в системе МВД
|Участие США в региональных процессах несет в себе дополнительные гарантии безопасности - секретарь СБ Армении
|В зимнем сезоне 2022-2023 ведущие туроператоры России предложат туры на горнолыжный курорт Армении в Цахкадзоре
|Армения оплатила сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в РА не выполняются, в том числе со стороны союзника
|Секретарь Совбеза РА провел встречу с американским конгрессменом
|Индия поставит Армении партию оружия и боеприпасов на сумму около $250 млн
|Состоялась церемония подписания Декларации о дружбе между арцахским Мартуни и Глендейлом
|Американские конгрессмены представили резолюцию, осуждающую зверства, совершенные Азербайджаном в отношении армян
|Япония готова поддержать усилия по установлению мира в регионе
|Госдеп: США работают на нескольких уровнях с Арменией и Азербайджаном для деэскалации ситуации
|Спецпредставитель ЕС о вражеской провокации: Мир нельзя навязать
|Пашинян: Новое вторжение Азербайджана должно быть остановлено и осуждено
|Ереван обвинил Баку в попытках сорвать предстоящую встречу глав МИД Армении и Азербайджана
|Посол России ознакомился с ситуацией в Джермуке и Горисе
|Азербайджан обстреливает позиции вооруженных сил Армении на восточном участке границы
|В Ереване вместо одного суда могут появиться две судебные инстанции
|Мы должны ежедневной работой продолжать поддерживать в обществе дух борьбы - Серж Саргсян
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Кочарян: Страну из кризиса выводит действующее правительство, а не Католикос, и бывшие президенты Армении
|Посол США: Мы на самом высоком уровне делаем все, чтобы не допустить применения силы
|Жильбер-Люк Девиназ: Франция и впредь будет поддерживать Армению
|Кристине Григорян обратила внимание координатора Совета Европы на нарушения основных прав лиц 1400 детей, перемещенных в результате азербайджанской агрессии
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|Роберт Кочарян: Сегодня в Армении есть задатки для генерации антироссийских настроений
|Кочарян убежден: Членство Армении в ОДКБ не помеха для приобретения вооружения
|Арарат Мирзоян принял делегацию Сената Франции
|Роберт Кочарян скептично относится к перспективам продажи Францией и США вооружения Армении
|Судья Борис Бахшиян оправдан
|Пашинян отметил важность визита международной наблюдательской миссии в районы, пострадавшие от азербайджанской оккупации, и в пограничную зону
|Участники акции протеста: Глава Минэкономики нас просто <кинул>
|Второй президент Армении категорически не согласился с подходами Левона Тер- Петросяна и назвал ключ будущего Арцаха
|Омбудсмен Армении представила главе ЕСПЧ последствия азербайджанской агрессии
|Туркменистан готов провести у себя международный форум по продовольственной безопасности
|Адвокаты Парижа осуждают агрессию Азербайджана против Армении
|Кочарян: Ни Россия, ни США, ни Франция не имеют сегодня серьезных рычагов воздействия на Азербайджан и Турцию
|Роберт Кочарян указал на страну, способную усмирить аппетиты Азербайджана на юг Армении
|Арман Татоян представил доказательства военных преступлений Азербайджана на конференции высокого уровня в Лос-Анджелесе
|Роберт Кочарян: Переговорный процесс по Арцаху при текущих реалиях будет в формате Баку-Степанакерт-Москва
|Макрон позвонил Алиеву
|Посольство России и делегация Евросоюза выступили с заявлением в связи со второй годовщиной 44-дневной войны
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