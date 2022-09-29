Четверг, 29 Сентября 2022 19:57

АрмИнфо. 29 сентября генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в рамках работы Миссии Организации Договора о коллективной безопасности в Армении встретился в Ереване с премьер- министром Армении, председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ Николом Пашиняном. Об этом сообщила пресс-служба ОДКБ.

Зась проинформировал Пашиняна о предварительных итогах работы миссии ОДКБ, стороны подробно обсудили ее работу и сложившуюся ситуацию в регионе.

Миссия ОДКБ во главе с генеральным секретарем Организации и начальником Объединенного штаба ОДКБ была направлена в Армению в соответствии с решением внеочередного заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ, состоявшегося 13 сентября 2022 года. В состав Миссии вошли представители государств - членов ОДКБ, являющиеся сотрудниками рабочих органов Организации.

На Миссию ОДКБ возлагаются задачи по мониторингу и изучению обстановки на месте в отдельных приграничных районах Республики Армения и выработке предложений относительно дальнейших мер. По итогам работы Миссии готовится доклад главам государств - членов ОДКБ о ситуации в регионе и предложения по нормализации обстановки.