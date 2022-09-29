Четверг, 29 Сентября 2022 19:53

АрмИнфо.С 13 по 17 октября в Армении пройдет Международный фестиваль воздушных шаров Discover Armenia from the sky.

В фестивале примут участие около 20 воздушных шаров из Армении, Бразилии, Болгарии, Германии, Казахстана, Польши, России. Полеты будут осуществляться в Грани и Ереване.

Фестиваль планируется провести в 2 этапа: демонстрационный и спортивный. Демонстрационный этап включает в себя свободные полеты воздушных шаров в воздушном пространстве Гарни и Еревана. В ходе спортивных полетов каждый экипаж воздушного шара должен выполнить требуемое задание, в результате которого будут выбраны победители.

Полеты будут выполняться на воздушных шарах, рассчитанных до 12 человек, точное размещение пассажиров зависит от погодных условий и веса пассажиров. Продолжительность самого полета составляет около 1 час (в зависимости от направления ветра может занять 30-90 минут).

Приобрести билеты на Фестиваль можно перейдя по ссылке: https://t.ly/8uvL .

Отметим, что Discover Armenia from the sky проводит компания Скайболл при поддержке Комитета по туризму Министерства экономики Армении.