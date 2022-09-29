Четверг, 29 Сентября 2022 19:49

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 30 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 31, 31А на улице Назарбекяна, абоненты-жильцы квартала “Ной' и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 5, 5/3, 10, 11 и собственные дома 5-11 в кв. “Канакер ГЭС”, собственные дома 5/9-14/5 на улице Гапанцяна, собственные дома 16-36 на 4-ом переулке пр. Баграмяна, жилые дома 2/4, 2/11, 12/5 на улице Агароняна, жилой дом 24/15 на пр. Азатутяна, жилые дома 16, 23, 35 и собственные дома 16-41/5 на улице Г.Мурадяна;

в Армавирской области:

11:00-17:00 Восточный промышленный сектор и улица Саят-Нова в городе Армавир;

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 частично город Аштарак;

в Араратской области:

10:30-13:00 село Воскетап; частично село Айгаван;

10:30-16:00 частично село Айгезард и Кахцрашен;

в Котайкской области:

10։00-12։00 мэрия, ЗАО “Айпост”, компания “Араратбанк”, улицы Чаренца, Кечариса, Орбели Ехбайрнер, Магистроси, гостиница “Россия”, гостиничный комплекс “Дом Писателей” (“Грохнери Тун”), гостиница “Кечарис” и прилегающие объекты, община Каренис, станция компании “Юком”, Церковь христиан евангельской веры, ООО “Артус” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

10։00-16։00 жилые дома 2-36, 41-44, 49, 50 в кв. “Микрошрджан” (Микрорайон), жилые дома 53-65 в кв. “Микрошрджан” и прилегающие объекты, компания “Айбизнесбанк”, частично квартал “Джрарат”, школа N9, детский сад N9 в городе Раздан;

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк;

в Гегаркуникской области:

10։00–12։00 населенный пункт Верин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։00-14։30 частично квартал “Арцвакар”, все абоненты-жильцы так называемой территории “Жора Тарханян”, частично улица Саядян в городе Гавар; станция компании Телеком Армения” в общине Кармир, все абоненты-жильцы так называемой территории “Мартин Барсегян” в Арцвакаре;

11։00–13։00 населенные пункты Мадина, Лернакерт полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично населенный пункт Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 3 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 38, 39, 41 в 4-ом квартале Давташена, абоненты-жильцы жилых домов 45, 46, 47, 48 в 4-ом квартале Давташена и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилые дома 2/4, 21, 21А, 21/3, 24/15 на пр. Азатутяна, жилой дом 1А на улице Мамиконянца, жилые дома 65 на пр. Комитаса, 10, 12, 14 на улице Адонца, 2/1, 2/2 на улице Агароняна, 5 на улице Г. Нерсисяна, 5, 6, 7, 16 на улице Эмина, собственные дома 1А-21 на улице Эмина, 77-99 на улице Кери, школа N69, собственные дома на пр. Багратуняца, собственные дома на улицах Араратяна и О.Овсепяна, собственные дома на 3-ем и 4-ом переулках пр. Багратуняца, собственные дома на 1-ом переулке улицы Арартяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 7 на улице Агатангохоса, абоненты-жильцы жилых домов 29, 29а на улице Хоренаци и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); Национальная Галлерея;

в Арагацотнской области:

11։00-17։00 частично села Верин Сасуник, Аван, Лернарот, Уджан, Аруч, Шамирам, Дпреванк и село Кош;

в Араратской области:

10:00-14:00 частично село Айанист;

10:00-16:00 частично улицы Сероба Ахбюра, Салакит в городе Арарат; частично село Ерасх;

10:30-16:00 частично улица Мравяна, жилые дома 21, 20/1, 20/2, 20/3 на улице Огостоси 23 в городе Арташат;

в Котайкской области:

11։00-17։00 частично частные дома Джрвежа и Дзорахбюра; частично села Гегашен, Котайк;

в Гегаркуникской области:

10:00-14:00 ООО “Грант Карапетян”, телестанция, газозаправочная станция “Гога-Седа”, ООО “Лусине Хачатрян”; села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн и Третук;

15:00-17:00 села Гегамасар, Норакерт, Авазан, Покр Масрик, Арпунк и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), мельница “Шикаварс”, ООО “Гегамасар гюх мтерк артадрутюн”;

11։00-14։00 полностью квартал “Цамакаберд”, частично квартал “Гомадзор”, ООО “Бусабуйж Нана”, “Севан НЕ”, ‘Ишхан”, ‘Геворгян Колет” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Севан;

14։30-17։30 частично община Варсер, автообслуживание, телецентр, ООО “Ара-Арег”, “Г.Седракян”, ‘Лев Лен”, ЧП ‘Газ Ама”, “Э.Мхитарян”, “Ш.Бозоян”, ‘Г.Погосян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).