Четверг, 29 Сентября 2022 13:24

АрмИнфо. В зимнем сезоне 2022-2023 ведущие туроператоры России предложат туры на горнолыжный курорт Армении в Цахкадзоре. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров РФ.

Предложения по горнолыжным турам в Армению уже доступны для бронирования у туроператорских компаний Coral Travel, PAC Group, ANEX Tour и <ВЕДИ ГРУПП>. Стоимость туров с включенным перелетом из Москвы - от 60 тыс.р. на двоих.

В ближайшее время горнолыжные туры в Армению также появятся в продаже туроператоров ICS Travel Group, <Русский Экспресс> и Space Travel, говорится в сообщении.

Пристальное внимание к горнолыжному курорту в Армении туроператоры объясняют несколькими факторами: наличие прямой перевозки, отсутствие

языковых барьеров и возможностью обкатать новые трассы. К тому же в Армению российские туристы могут въезжать по внутреннему паспорту.