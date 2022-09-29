Четверг, 29 Сентября 2022 12:10

АрмИнфо.Армения оплатила сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в РА не выполняются, в том числе со стороны союзника. Это делается с целью заставить нас отказаться от суверенитета, государственности, пойти на уступки в вопросе территориальной целостности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 сентября на заседании правительства.

<Нам конечно известно, что накануне ВС Азербайджана пошли на очередную провокацию, открыв огонь по подразделению вооруженных сил Армении на юго-восточном направлении армяно-азербайджанской границы. Это очередное проявление азербайджанской агрессии>, - сказал Пашинян.

При этом, как указал премьер, азербайджанские ВС открыли огонь по военнослужащим ВС РА, проводящим инженерные работы на суверенной

территории Армении и с суверенной территории РА. <Территория Армении оккупирована. Наша позиция однозначна и непоколебима - ВС Азербайджана должны отвести войска с суверенной территории Армении>,

- отметил он.

Глава кабмина подчеркнул, что Армения инициировала широкомасштабные реформы Вооруженных Сил, и подобными провокациями Азербайджан пытается лишить РА данной возможности.

<По всем направлением, где это возможно, они, к сожалению они имеют определенные успехи, в том числе в отношениях с нашими союзниками и где это возможно, они пытаются сделать так, чтобы Армении не поставлялось вооружение. Мы имеем случай, когда нами оплачено сотни миллионов долларов, но обязательства по поставкам оружия в Армению не выполняются, в том числе со стороны стран-союзников. Это болезненная реальность, но мы должны зафиксировать и понять следующее, все это делается с целью заставить нас отказаться от суверенитета, независимости, государственности, пойти на уступки в вопросе территориальной целостности>, - заявил Пашинян.

Тем не менее, как отметил премьер, Армения решительно будем поддерживать свой суверенитет и территориальную целостность страны и Слава тем героям, которые стоят на рубежах РА.

<Мы также очень активно работаем со всеми возможными международными партнерами, и, как ответственный член международного сообщества мы прислушиваемся к призывам о том, что все вопросы нужно решать дипломатией и мирным путем. Но как мы видим, Азербайджан продолжает агрессивные действия>, - сказал глава правительства.

В этих условиях Ереван, в качестве решения, предлагает международным партнерам размещение на армяно-азербайджанской границе международной наблюдательной миссии, - будь то миссия ООН, ОБСЕ или другой международной организации.

Одна из целей, преследуемых Баку, - вывести Армению из нормального русла жизни. Тем не менее, как отмечает Пашинян, даже с горечью и тревогой, каждый должен быть сосредоточен на каждодневной работе. Премьер заверил, что стратегический подход властей РА, - последовательно и принципиально защищать территориальную целостность, суверенитет и независимость Армении.

Сейчас, как никогда, важно, чтобы экономика нормально функционировала и поддерживала обороноспособность страны, добавил Пашинян. По его словам Армения продолжит двигаться по трем стратегическим направлениям. Первое - приложит все усилия для того, чтобы установить вокруг Армении мир и стабильность, второе - продолжать реформы в образовании, третье - реформы в армии.

По мнению Пашиняна, сегодня, когда у нас на глазах рушится действующий миропорядок, нужно проявлять особую волю, особую гибкость, быть вдвойне интеллектуальными, способными к сопротивлению, чтобы <через бури довести страну в тихую гавань>.