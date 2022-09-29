Четверг, 29 Сентября 2022 10:47

АрмИнфо. Министр иностранных дел Республики Арцах Давид Бабаян встретился с мэром Глендейла Арташесом Касахяном и представителями городской власти.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Бабаян выразил признательность жителям и городским властям Глендейла за постоянное внимание к Арцаху и подчеркнул, что арцахцы высоко ценят такое отношение.

В тот же день Давид Бабаян принял участие в торжественной церемонии подписания Декларации о дружбе между городами Мартуни и Глендейл.

Глава внешнеполитического ведомства Араха подчеркнул важность взаимодействия между городами Мартуни и Глендейл с социально-экономической, гуманитарной и нравственной точки зрения. Министр добавил, что сотрудничество с Глендейлом однозначно окажет положительное воздействие на развитие районного центра Мартуни.

На встрече и церемонии подписания Декларации присутствовали замминистра образования, науки, культуры и спорта Арцаха Лерник Ованнисян и постоянный представитель Республики Арцах в США и Канаде Роберт Аветисян.