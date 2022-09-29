Четверг, 29 Сентября 2022 09:51

АрмИнфо.Подразделения вооруженных сил Азербайджана, незаконно находящиеся на суверенной территории Республики Армения, с применением минометов и крупнокалиберного оружия, в очередной раз грубо нарушив режим прекращения огня, открыли стрельбу в восточном направлении армяно­азербайджанской границы, в результате чего с армянской стороны есть трое погибших. Об этом говорится в заявлении МИД Армении.

Во внешнеполитическом ведомстве констатировали, что предпринятая Азербайджаном очередная провокация, являющаяся продолжением начатой 13 сентября широкомасштабной агрессии против территориальной целостности Армении- явное пренебрежение прозвучавшим призывам международного сообщества и государств- членов Совета Безопасности ООН сохранять достигнутый режим прекращения огня.

При этом в МИД добавили, что это подтверждает опасения армянской стороны о том, что Азербайджан намеревается продолжать применение силы и вести свою максималистскую политику.

В Ереване также считают, что подобная провокация Азербайджана преследует цель сорвать встречу министров иностранных дел двух стран, организация которой обсуждается.

"В сложившейся ситуации призываем международное сообщество оказать давление на военно-политическое руководство Азербайджана, предприняв действенные шаги и применив соответствующие механизмы для строгого соблюдения режима прекращения огня, вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения и предотвращения новых агрессий.

Республика Армения будет и впредь защищать свой суверенитет и территориальную целостность всеми средствами, предусмотренными Уставом ООН", - резюмировали в МИД Армении.

Напомним, что вражеские силы 28 сентября вновь обстреляли армянские боевые позиции в восточном направлении из различного вида вооружения. Была применена, в том числе и артиллерия. У армянской стороны в результате этих действий врага трое погибших военнослужащих.