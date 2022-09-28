Среда, 28 Сентября 2022 20:04

АрмИнфо. Министерство юстиции Армении разработало проект поправок в Судебном кодексе, которыми предусмотрено создание двух новых судов - Уголовного и Гражданского судов Еревана, вместо одного суда первичной инстанции Еревана. Об этом говорится в сообщении Минюста РА.

Необходимость разработки проекта в первую очередь вызвана загруженностью суда первичной инстанции Еревана, что существенно препятствует эффективной организации работы суда. Суд общей юрисдикции Еревана, являясь одним из судов общей юрисдикции в Республике Армения, согласно поправкам в Судебном кодексе, действует в составе не менее 62 судей, в котором судьи гражданской и уголовной специализации разделены. Сегодня очевидно, что суд первичной инстанции города Еревана перегружен по сравнению с другими судами.

В условиях как кадрового состава, так и загруженности расследуемых дел становится трудно, а иногда и невозможно организовать и обеспечить нормальную работу суда, что оказывает влияние на обеспечение надлежащей реализации права лица на судебную защиту.

С другой стороны, проект предусматривает наделение председателя суда полномочиями по соблюдению сроков рассмотрения дел, в связи с чем поддержание нынешнего количества судей в суде первой инстанции города Еревана с учетом большого объема рассматриваемых ими дел будут препятствовать эффективной реализации этого полномочия, учитывая разницу в специализации судей и председателя. В контексте вышеизложенного следует подчеркнуть, что специализация судов обычно рассматривается как важная реформаторская инициатива, направленная на успешное развитие судебной системы.