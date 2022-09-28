Среда, 28 Сентября 2022 19:50

АрмИнфо.Позиция третьего президента Армении Сержа Саргсяна относительно опасностей, вызовов и угроз, стоящих перед Арменией и Арцахом, а также возможных путей их решения высказывалась в различных интервью, посланиях, заявлениях политической силы, которую Серж Саргсян возглавляет.

Об этом говорится в сообщении офиса третьего президента РА в ответ на запросы СМИ относительно участия экс-президента во встрече с Католикосом всех армян Гарегином II.

<Серж Саргсян считает, что на данном этапе консультации с Его Святейшеством, с которым регулярно встречается третий президент РА, с участием бывших президентов, дают возможность всесторонне обсудить пути выхода из сложной ситуации и предложить реалистичные, взвешенные решения для нашего государства и народа. Параллельно с этим здравомыслящие политические силы, общественные и политические объединения должны и впредь поддерживать своей повседневной работой дух борьбы в обществе. Президент Саргсян с удовлетворением констатирует, что недавние публичные выступления двух его коллег, первого и второго президентов РА, с одной стороны, поддерживают активность общественного дискурса, а с другой стороны, оставляют открытой дверь для дальнейших встреч и обсуждений>, - говорится в сообщении